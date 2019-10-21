Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 20:56 TSİ- Yaşam G: Bugün 21:01 TSİ

Ercan Türel hayatını kaybetti

Karamürsel'in sevilen simalarından Ercan Türel genç yaşta yakalandığı kanser illetine yenik düşerek yaşamını kaybetti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Karamürsel'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Ercan Türel genç yaşta yakalandığı kanser nedeni ile tedavi gördüğü Karamürsel Devlet Hastanesi'nde bu gün yaşamını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ve arkadaşları Karamürsel Devlet Hastanesi'ne akın ettiler. Ercan Türel'in cenazesi yarın 22.10.2019 (Salı) günü Karamürsel Ulu Camminde kılınacak öğle namazı sonrası, Yalakdere mahallesine defnedilecektir.

Bugün 20:56 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Avukat Turgay Karaman vefat etti mask
Avukat Turgay Karaman vefat etti
Metin Kılıç hayatını kaybetti mask
Metin Kılıç hayatını kaybetti
Öğretmen Ramazan Yıldırım, vefat etti mask
Öğretmen Ramazan Yıldırım, vefat etti
İşte Kocaeli'de eleman arayan firmalar! mask
İşte Kocaeli'de eleman arayan firmalar!
Ferhat Uzun’un anne acısı mask
Ferhat Uzun’un anne acısı
Demet Özdemir bakın ne yaptı mask
Demet Özdemir bakın ne yaptı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak mask
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat! mask
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat!
Yazıklar Olsun! 1-0 mask
Yazıklar Olsun! 1-0
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar mask
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar
Kocaelili vatandaş isyan etti! mask
Kocaelili vatandaş isyan etti!
Büyükşehir'den KOÜ’ye ilginç teklif! mask
Büyükşehir'den KOÜ’ye ilginç teklif!

GALERİ

İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
O kokunun nedeni bulundu mask
O kokunun nedeni bulundu
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL