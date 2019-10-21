Karamürsel'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Ercan Türel genç yaşta yakalandığı kanser nedeni ile tedavi gördüğü Karamürsel Devlet Hastanesi'nde bu gün yaşamını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ve arkadaşları Karamürsel Devlet Hastanesi'ne akın ettiler. Ercan Türel'in cenazesi yarın 22.10.2019 (Salı) günü Karamürsel Ulu Camminde kılınacak öğle namazı sonrası, Yalakdere mahallesine defnedilecektir.
Bugün 20:56 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 21:01 TSİ
Ercan Türel hayatını kaybetti
Karamürsel'in sevilen simalarından Ercan Türel genç yaşta yakalandığı kanser illetine yenik düşerek yaşamını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz