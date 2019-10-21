Karamürsel'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Ercan Türel genç yaşta yakalandığı kanser nedeni ile tedavi gördüğü Karamürsel Devlet Hastanesi'nde bu gün yaşamını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ve arkadaşları Karamürsel Devlet Hastanesi'ne akın ettiler. Ercan Türel'in cenazesi yarın 22.10.2019 (Salı) günü Karamürsel Ulu Camminde kılınacak öğle namazı sonrası, Yalakdere mahallesine defnedilecektir.