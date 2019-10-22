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Kocaeli'de ilçeler ikiye bölünecek

Büyükşehir Belediyeleri Belediyesi yasasında değişikliğe gidiliyor. Olası değişikliğin taslağına göre ilçeler merkez ve taşra olarak ikiye ayrılacak.
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Büyükşehir Belediyeleri Belediyesi yasasında değişikliğe gidiliyor. Olası değişikliğin taslağı’na göre ilçeler merkez ve taşra olarak ikiye ayrılacak. Taşra ilçelerine ayrı bütçe verilecek. Belediye ve bakanlık dışında kimsede imar yetkisi olmayacak. Belediyenin yapmadığı işi valilik yapacak. AK Parti tarafından hazırlıkları süren Büyükşehir Belediyeleri Taslağı, finansman ve etik düzenlemelerin dışında, bu belediyelerin idari yapı ve ilçelerle olan ilişkileri konusunda da yeni düzenlemeler getirecek. 8 ayrı bölümden oluşan taslağın ilgili bölümündeki düzenlemeler şöyle:

İMAR YETKİSİ DEĞİŞİYOR

İmar planı hazırlamakta esas yetkili belediye meclisleri olacak. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resen plan yapma ve kontrol yetkisi olacak. TOKİ, Özelleştirme İdaresi gibi imar yetkisi olan kurumlardan bu yetki alınacak. Bakanlık ise yetkisini okul, kamu binası, kaymakamlık binası yapımı gibi zorunlu hallerde kullanacak.

YENİ GÖREV VE BÜTÇE

Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki ihtilafları giderilecek. Belediyeler ‘merkez ve taşra’ olarak ikiye ayrılacak. Merkeze uzak taşra belediyeleri, rutin hizmetlerini yapacak ve buna göre bütçe oluşturulacak. Örneğin zabıta, mezarlık, cenaze, çöp toplama, ilaçlama, otogar gibi hizmetleri taşra belediyeleri kendileri yapacak. Bugünkü uygulamada en çok şikâyet konusunu bu hizmetlerin merkezden yapılması oluşturuyor.

Belediyelerin görevlerini ihmal etmeleri durumunda yeni bir mekanizma kuruluyor. Halkın sağlığı ve esenliğini ilgilendiren konularda, belediye üzerine düşeni yapmazsa, mahkeme, valilik, bakanlığa kadar uzanan uzun süreç kısaltılıyor. Örneğin, bir bölgeye su verilemiyorsa, valilik hizmetin üç gün içinde yapılması için uyarıda bulunacak. Yapılmazsa, doğrudan hizmeti valilik üstlenecek. Bütçesi merkezden sağlanacak ve belediye başkanı hakkında görevi ihmal soruşturma süreci başlatılacak.

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