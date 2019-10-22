Ticaret Odası üyesi, Kavi Enerji ve Sanayi Limited Şirketi sahibi Abdullah Kanpara'nın annesi vefat etti. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Tevfik Hoca Camii’nden kaldırılıp Kanpara Köyüne defnedilecek.
Bugün 09:28 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 10:42 TSİ
Abdullah Kanpara'nın acı günü
Kavi Enerji ve Sanayi Limited Şirketi sahibi Abdullah Kanpara'nın annesi hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz