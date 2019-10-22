Geçtiğimiz yıl Gölcük Anıtpark’ta gerçekleştirilen eylemde Rüzgar Enerji Santrali’nin Gölcük'e vereceği zarar dile getirilip, imza kampanyası başlatılmıştı. Açılan mahkeme kararında ÇED raporu davacıları haklı bularak, o bölgeye yapılacak olan RES’in çevreye olumsuz etki yaratacağı açıklanmıştı. Mahkeme kararıyla bölgede inceleme yapan bilirkişi heyeti tarafından mahkemeye sunulan rapor neticesinde mahkeme kararı davacıların lehine vererek, Gölcük'te kurulması planlanan RES’i iptal etti.

DAĞ KÖYLERİNİN VATANDAŞLARIYIZ

Geçtiğimiz yıl Gölcük ve Köyleri Derneği Başkanı Ergün Uzuner şunları belirtmişti: ''Bizler Gölcük ilçesinin, dağ köylerinin vatandaşlarıyız. Yaşadığımız bölge Samanlı Dağlarının mükemmel ormanlık coğrafyasında kurulmuş, halen doğal yaşamın sürdüğü, şehir hayatının keşmekeşinden uzak, şirin yerleşim yerleridir. Bizler atalarımızdan devraldığımız doğal ve kültürel mirası koruyarak, yaşam sürmeye çalışan, vatanına, milletine bağlı, kanun ve nizamlara saygılı, doğayla barışık yaşayan yurttaşlarız ve bu mirasımızı çocuklarımıza, torunlarımıza da devretmek istiyoruz.

FEDA EDİLİYOR

Bizlerle birlikte, dibine güneş vurmaz asırlık ağaçların envai çeşit bitki ve hayvanların hüküm sürdüğü, Marmara Bölgesi’nin oksijen ve su kaynağı kentte yaşayanların dinlenme ve soluk alma alanı olan ormanlarımız, ne yazık ki son zamanlarda bir holdingin enerji üretme projesine feda edilmek istenmektedir. Güriş Firması, Gölcük ve Bursa’nın İznik ilçelerine bağlı bu bölgede 53 türbinden oluşan bir RES (Rüzgar Enerji Santralleri) Projesi başlatmış ve bunun içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir şekilde ‘’olumlu ÇED’’ raporu almayı başarmıştır. Dahası bunun gibi 8 proje daha sırada beklemektedir.