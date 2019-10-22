Kocaeli Üniversitesi bakın kaçıncı sırada

Türkiye’de lisans mezunu veren 108 üniversitenin akademik performansının karşılaştırıldığı ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı'nın (URAP) hazırladığı 2019-2020 Devlet Üniversiteleri genel sıralaması açıklandı.
KOÜ 31. OLDU
Buna göre Kocaeli Üniversitesi 500-549 aralığındaki puanla 31. oldu. Üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2019-2020 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK’ün yayımladığı veriler kullanıldı. URAP Türkiye sıralamasında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak, devlet-vakıf, tıp fakültesi olanolmayan, 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteler kendi grupları içinde ayrıca sıralandı.
2019-2020 en iyi Devlet Üniversiteleri genel sıralaması
1. Hacettepe Üniversitesi
2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
3. İstanbul Teknik Üniversitesi
4. İstanbul Üniversitesi
5. Ankara Üniversitesi
6. Boğaziçi Üniversitesi
7. Ege Üniversitesi
8. Gebze Teknik Üniversitesi
9. Gazi Üniversitesi
10. Yıldız Teknik Üniversitesi
11. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
12. Atatürk Üniversitesi
13. Erciyes Üniversitesi
14. Marmara Üniversitesi
15. Dokuz Eylül Üniversitesi
16. Selçuk Üniversitesi
17. Çukurova Üniversitesi
18. Fırat Üniversitesi
19. Karadeniz Teknik Üniversitesi
20. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
21. Akdeniz Üniversitesi
22. Abdullah Gül Üniversitesi
23. Bursa Uludağ Üniversitesi
24. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
25. İnönü Üniversitesi
26. Anadolu Üniversitesi
27. Süleyman Demirel Üniversitesi
28. Gaziantep Üniversitesi
29. İstanbul Medeniyet Üniversitesi
30. Sakarya Üniversitesi
31. Kocaeli Üniversitesi
32. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
33. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
34. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
35. Dicle Üniversitesi
36. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
37. Pamukkale Üniversitesi
38. Mersin Üniversitesi
39. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
40. Düzce Üniversitesi
41. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
42. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
43. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
44. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
45. Hitit Üniversitesi
46. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
47. Kırıkkale Üniversitesi
48. Bursa Teknik Üniversitesi
49. Necmettin Erbakan Üniversitesi
50. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
51. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
52. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
53. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
54. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
55. Balıkesir Üniversitesi
56. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
57. Harran Üniversitesi
58. Munzur Üniversitesi
59. Erzurum Teknik Üniversitesi
60. Karabük Üniversitesi
61. Sinop Üniversitesi
62. Trakya Üniversitesi
63. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
64. Çankırı Karatekin Üniversitesi
65. Aksaray Üniversitesi
66. Afyon Kocatepe Üniversitesi
67. Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi
68. Yozgat Bozok Üniversitesi
69. Galatasaray Üniversitesi
70. Adıyaman Üniversitesi
71. Yalova Üniversitesi
72. Ordu Üniversitesi
73. Bingöl Üniversitesi
74. Kastamonu Üniversitesi
75. İskenderun Teknik Üniversitesi
76. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
77. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
78. Bartın Üniversitesi
79. Kafkas Üniversitesi
80. Giresun Üniversitesi
81. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
82. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
83. Gümüşhane Üniversitesi
84. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
85. Türk Hava Kurumu Üniversitesi
86. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
87. Bayburt Üniversitesi
88. Batman Üniversitesi
89. Bitlis Eren Üniversitesi
90. Amasya Üniversitesi
91. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
92. Hakkari Üniversitesi
93. Siirt Üniversitesi
94. Uşak Üniversitesi
95. Iğdır Üniversitesi
96. Antalya Bilim Üniversitesi
97. Artvin Çoruh Üniversitesi
98. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
99. Kilis 7 Aralık Üniversitesi
100. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
101. Muş Alparslan Üniversitesi
102. Ardahan Üniversitesi
103. Sağlık Bilimleri Üniversitesi
104. Kırklareli Üniversitesi
105. Şırnak Üniversitesi
106. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
107. Mardin Artuklu Üniversitesi
108. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz