Kocaeli Üniversitesi bakın kaçıncı sırada

Türkiye’de lisans mezunu veren 108 üniversitenin akademik performansının karşılaştırıldığı ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı'nın (URAP) hazırladığı 2019-2020 Devlet Üniversiteleri genel sıralaması açıklandı.

KOÜ 31. OLDU

Buna göre Kocaeli Üniversitesi 500-549 aralığındaki puanla 31. oldu. Üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2019-2020 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK’ün yayımladığı veriler kullanıldı. URAP Türkiye sıralamasında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak, devlet-vakıf, tıp fakültesi olanolmayan, 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteler kendi grupları içinde ayrıca sıralandı.



2019-2020 en iyi Devlet Üniversiteleri genel sıralaması

1. Hacettepe Üniversitesi

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

3. İstanbul Teknik Üniversitesi

4. İstanbul Üniversitesi

5. Ankara Üniversitesi

6. Boğaziçi Üniversitesi

7. Ege Üniversitesi

8. Gebze Teknik Üniversitesi

9. Gazi Üniversitesi

10. Yıldız Teknik Üniversitesi

11. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

12. Atatürk Üniversitesi

13. Erciyes Üniversitesi

14. Marmara Üniversitesi

15. Dokuz Eylül Üniversitesi

16. Selçuk Üniversitesi

17. Çukurova Üniversitesi

18. Fırat Üniversitesi

19. Karadeniz Teknik Üniversitesi

20. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

21. Akdeniz Üniversitesi

22. Abdullah Gül Üniversitesi

23. Bursa Uludağ Üniversitesi

24. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

25. İnönü Üniversitesi

26. Anadolu Üniversitesi

27. Süleyman Demirel Üniversitesi

28. Gaziantep Üniversitesi

29. İstanbul Medeniyet Üniversitesi

30. Sakarya Üniversitesi

31. Kocaeli Üniversitesi

32. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

33. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

34. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

35. Dicle Üniversitesi

36. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

37. Pamukkale Üniversitesi

38. Mersin Üniversitesi

39. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

40. Düzce Üniversitesi

41. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

42. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

43. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

44. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

45. Hitit Üniversitesi

46. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

47. Kırıkkale Üniversitesi

48. Bursa Teknik Üniversitesi

49. Necmettin Erbakan Üniversitesi

50. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

51. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

52. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

53. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

54. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

55. Balıkesir Üniversitesi

56. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

57. Harran Üniversitesi

58. Munzur Üniversitesi

59. Erzurum Teknik Üniversitesi

60. Karabük Üniversitesi

61. Sinop Üniversitesi

62. Trakya Üniversitesi

63. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

64. Çankırı Karatekin Üniversitesi

65. Aksaray Üniversitesi

66. Afyon Kocatepe Üniversitesi

67. Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

68. Yozgat Bozok Üniversitesi

69. Galatasaray Üniversitesi

70. Adıyaman Üniversitesi

71. Yalova Üniversitesi

72. Ordu Üniversitesi

73. Bingöl Üniversitesi

74. Kastamonu Üniversitesi

75. İskenderun Teknik Üniversitesi

76. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

77. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

78. Bartın Üniversitesi

79. Kafkas Üniversitesi

80. Giresun Üniversitesi

81. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

82. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

83. Gümüşhane Üniversitesi

84. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

85. Türk Hava Kurumu Üniversitesi

86. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

87. Bayburt Üniversitesi

88. Batman Üniversitesi

89. Bitlis Eren Üniversitesi

90. Amasya Üniversitesi

91. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

92. Hakkari Üniversitesi

93. Siirt Üniversitesi

94. Uşak Üniversitesi

95. Iğdır Üniversitesi

96. Antalya Bilim Üniversitesi

97. Artvin Çoruh Üniversitesi

98. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

99. Kilis 7 Aralık Üniversitesi

100. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

101. Muş Alparslan Üniversitesi

102. Ardahan Üniversitesi

103. Sağlık Bilimleri Üniversitesi

104. Kırklareli Üniversitesi

105. Şırnak Üniversitesi

106. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

107. Mardin Artuklu Üniversitesi

108. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi