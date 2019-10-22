FETÖ'den ihraç edilen müdüre devlet tazminat ödeyecek

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski 4. sınıf emniyet müdürü Ercan Toğrul'un yargılanmasına devam edilirken Resmi Gazetede yayımlanan karara göre bir gelişme yaşandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan Toğrul'un mal varlığına el koyma tedbiri uygulanmasını talep etti. Ercan Toğrul bu karara itiraz etti ve bireysel olarak mahkemeye başvuruda bulundu. Görülen davaların sonunda Toğrul davasını kazandı.

İHLAL EDİLDİ

Davanın sonucunda; açıklanan gerekçelerle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa'nın 35. maddesine güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine ve Ercan Toğrul'a net 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.