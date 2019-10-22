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Baba yüreği evlat acısına dayanamadı

Karamürsel'in sevilen simalarından Ercan Türel genç yaşta yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi alan baba Vehbi Türel de dün gece fenalaşarak yaşamını yitirdi.
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Karamürsel'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Ercan Türel genç yaşta yakalandığı kanser nedeni ile tedavi gördüğü Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ercan Türel'in ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve arkadaşları hastaneye akın ettiler. Acı haberi alan baba Vehbi Türel de dün gece fenalaşarak yaşamını yitirdi. Babaoğulun ard arda ölümü ailesini kahrederken cenazeleri bugün Karamürsel Ulu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yalakdere köyü mezarlığına defnedilecek.

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