Kocaelispor'un yeni hocası kim olacak?

Kocaelispor’da teknik adam Engin Korukır ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik adamın kim olacağına çevrilmişti. En güçlü aday, geride bıraktığımız sezon Darıca Gençlerbirliği’ni çalıştıran ve yokluklarda takıma mucize bir futbol oynatan Oktay Derelioğlu

ÜZÜLMEZ SICAK BAKIYOR

Beşiktaş’ta da uzun yıllar forma giyen Oktay Derelioğlu ile temasa geçildiği öğrenilirken, başkan Hüseyin Üzülmez’in de Derelioğlu ismine sıcak baktığı gelen haberler arasında. 17 Aralık 1975 İstanbul doğumlu olan Derelioğlu, Darıca Gençlerbirliği dışında, Kahramanmaraş, Gaziantepspor ve Tokatspor takımlarında da görev aldı.

ŞİMŞEK DE AĞIR BASIYOR

Yeşil Siyahlılarda, yeni teknik adamlık konusunda adı geçen diğer isimler arasında Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Yusuf Şimşek de geliyor. Son olarak Afyonspor’u çalıştıran genç teknik adam, 13 maçta 0.92 puan ortalaması tutturdu. Karagümrükspor’daki Şimşek’in performansı ise maç başına 1.67 puan.

GÜNDEMDEKİLER

Bu arada yönetim kurulu Kocaelispor'un eski futbolcularından ve Bülent Uygun'un yardımcılığını yapan Kocaelisporlu eski futbolcu Sefer Yılmaz, Hatayspor ile müthiş işlere imza atan gözde teknik adamlardan İlhan Palut ile Kocaelispor'un eski teknik adamlarından Galip Gündoğdu’nun adlarını da gündeminde tutuyor. Yeni teknik adamın Erbaa maçından önce belli olması bekleniyor.