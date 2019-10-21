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ODTÜ KYÖV Okulları Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu'nda

Eğitim ile ilgili tüm süreçleri yakından takip eden ODTÜ KYÖV Okulları, bu yıl 23.sü gerçekleştirilen ve KOÇ Okulları’nın ev sahipliğini yaptığı Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu’ na 19 Ekim 2019 Cumartesi günü katıldı.
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Eğitim ile ilgili tüm süreçleri yakından takip eden ODTÜ KYÖV Okulları, bu yıl 23.sü gerçekleştirilen ve KOÇ Okulları’nın ev sahipliğini yaptığı Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu’ na19 Ekim 2019 Cumartesi günü katıldı.

İlkokul Sınıf Öğretmenliği Birimi’nin 2018-2019 eğitim öğretim yılında uyguladığı “Okuma Durakları” projesi sempozyumda çeşitli illerden gelen öğretmenler ile buluştu. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırma ve arttırma amacıyla hazırlanan projede; okul koridorlarına hazırlanan okuma istasyonları, her ay tüm okulca yapılan ortak okuma saatleri ve çocukları okuma yapmaya sevk eden çeşitli etkinlikler paylaşıldı.  Öğretmenlerin büyük ilgisiyle dinlenen proje, sempozyuma katılan diğer öğretmenler büyük ilgi topladı.

Sempozyuma katılan ODTÜ KYÖV Okulları öğretmenleri eğitimde yeni yaklaşımları ve uygulamaları yakından takip etmelerini sağlayacak farklı oturumlara katıldı. Okullarının her yıl bu gibi seminer ve sempozyumlarda adını duyurmaya devam edeceklerini belirten öğretmenler, ders içi süreçlerine dahil edecekleri yepyeni fikirlerle sempozyumdan ayrıldı.

Dün 10:49 TSİ - Eğitim

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