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Süleyman Şen: Kuzey misin güney misin?

İzmit Muhtarlar Derneği Başkanlığı’na yeni seçilen Veliahmet Mahallesi Muhtarı Kadir Kızıl, Muhtarlar Günü sebebiyle İzmit’in muhtarlarıyla bir araya geldi.
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İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Tuncay Aşkın’ın 31 Mart yerel seçimlerinde İzmit Belediyesi’ne CHP’den Meclis Üyesi seçilmesinin ardından yerine 20 yıldır Veliahmet Mahalle Muhtarlığı görevinde bulunan İzmit Muhtarlar Derneği 2’inci Başkanı Kadir Kızıl getirilmişti. Kızıl bugün hem başkanlığı hem de Muhtarlar Günü sebebiyle kahvaltılı programda İzmit Erpetek Pastanesi’nde İzmit’in muhtarlarıyla bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe Kızıl’ın yanı sıra İzmit Belediyesi Muhtarlardan Sorumlu Başkan Koordinatörü Süleyman Şen, İYİ Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Kardeş, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ve çok sayıda mahalle muhtarı katılım sağladı.

“HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN NEFERİ DEĞİLİZ”

İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı ve Veliahmet Mahallesi Muhtarı Kadir Kızıl,”Biz İzmit Muhtarlarıyız. İzmit Muhtarlar Derneği başkanı olarak bu çatıyı yükseltmek için sizlere davette bulunuyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hiçbir siyasi partinin neferi değiliz. Biz hiçbir siyasi partinin güdümü altında muhtar seçilmedik. Bu yüzden özgürce düşünmeli ve özgürce yürümeliyiz. Bu yüzden hepinizi birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Gelin bu çatı altında bir olalım ve birlikte ses getirelim. Bundan sonra ilçe bazında kutlamalarımızı yapacağız. Biz İzmit ilçede neden kutlama yapamadık. Önümüzdeki yıl ilçe bazında günümüzü kutlayacağız” dedi.   

“İZMİT SAHİBİNİ BULMUŞTUR”

Kızıl’ın ardından açıklama yapan İzmit Belediyesi Muhtarlardan Sorumlu Başkan Koordinatörü Süleyman Şen,”İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in hepinize selamlarını iletiyorum. Birlik olmaktan güç doğacaktır.  20 yıl muhtarlık yaptık ve çok canımız yandı. Sizin canınız yanmasın. Muhtarlar olarak ulaşılmak isteyenlerin başında geliyor.  Bir siyasi partinin ilçe başkanı bir laf etti. Kuzey misin? Güney misin? Önce onu bilememiz gerekiyor. İzmit sahipsizdir diyor. İzmit sahibini bulmuştur. O kişi de Fatma Kaplan Hürriyettir” dedi.

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Yorumlar

(2)
02

Eski Hal Esnafı - Hayırlı olsun,bu manevi bir takdir edilmektir.Kadir KIZIL herkesin sevdiği benimsediği bir muhtardır.gerçekten yıllardır hizmet ve özveride kendini ispat etmiş mahallesinde herkesin takdirini almış bir muhtardır kendisini tebrik ederim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ekim 11:38
01

Kandırali - Muhtarlar tarafsızdır diyor sonra izmit sahibini buldu bravo gerçekten tatafsizmissiniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ekim 11:06

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