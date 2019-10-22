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Bu firmadan alacağı olan Kocaelililer dikkat!

Türkiye ve Kocaeli’de şirketler konkordato ilan etmeye devam ediyor

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Konkordato isteyen firmalar ile ilgili süreç devam ederken, o firmalardan biri de Ayhanlar Holding A.Ş. Ayhanlar Holdinge bağlı şirketlerden alacağı olanlara çağrı yapıldı Yapılan çağrıda, Ayhanlar Holding A.Ş., Ayhanlar Yol Asfaltlama San. Ve Tic. A.Ş., Ayhanlar Hazır Beton İnş. Pref. Yapı Elem. San. Tic. A.Ş., Aypet Ayhanlar Petrol Ürün. Mad. San. Ve Tic. A.Ş. ve Aytaş Ayhanlar Madencilik Enerji San. Tic. A.Ş. adlı firmalardan alacağı olanların, varsa alacaklarının dayanaklarını gösteren belgelerin suretleri çıkarılmış asıllarıyla birlikte bir dilekçeye ekli olarak, 15 gün içinde, Hacı Halil Mahallesi, 1207. Sk. Gökçe İş Merkezi No:7, Kat:2 41400 Gebze adresinde bulunan konkordato komiserliğine başvurmaları istendi.

Bugün 11:21 TSİ - Ekonomi

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