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İnstagram'da bir dönemin sonu geldi

Popüler sosyal medya platformu Instagram, aldığı yeni bir karar neticesinde bünyesinde bulunan bir dizi filtreyi kaldırıyor. Sıkça kullandığınız filterelerden birini ilerleyen günlerde göremezseniz şaşırmayın!
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Instagram, kullanıcılara kötü yönde tesir eden bir dizi filtrenin sonunu getiriyor. Özellikle de hikayeler üzerinde yapılabilen ve paylaşmadan önce kullanıcıların kullanabileceği pek çok filtre bulunuyor. Ancak Fix Me, Beautiful Face, HolyBucks ve Plastica gibi bazı filtreler var ki özellikle gençleri olumsuz yönde etkiliyor, onlarda 'mükemmel vücut algısı' yaratıyor.

Bu filtrelerin aktif hale gelmesiyle pek çok geri bildirim alan ve kullanıcıların bu yönde şikayetlerini dikkatle dinleyen şirket ise Spark AR altında hayatımıza giren bir dizi filtreyi ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

Dudak büyüten, yüzü pürüzsüzleştiren, özetle mükemmellik yaratmayı amaçlayan filtreler için yolun sonu görünüyor. Estetiğe ilişkin filtreleri kapsayan yasaklama kararının hızlıca uygulanması beklenirken, yüze çil ekleyen veya cildi biraz daha pürüssüzleştiren filtreler ise cerrahi bir müdahale gerektirmediğinden kalmaya devam edecek.(Hürriyet)

Bugün 11:33 TSİ - Teknoloji

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