Haluk Levent'in desteği ile kurulan AHBAP Derneği, Türkiye'nin dört bir yanında yardım faaliyetlerini sürdürüyor. İzmit'te 2 zihinsel engelli çocuk annesi kadının yıkılmaya yüz tutan evde adeta yaşam savaşı vermesini basın aracılığıyla öğrenen Haluk Levent, Kocaeli Ahbap'a, ‘Haydi çocuklar’ diyerek görevlendirmede bulundu. Kocaeli Ahbap ise sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya karşılık olarak, derneğin başkanlığını üstlenen Haluk Levent’e, ‘İlgileniyoruz Başkanım’ dedi.
Bugün 12:09 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:11 TSİ
Haluk Levent, İzmitli o anne için devrede
İzmit’te oldukça zor şartlar altında zihinsel engelli 2 çocuğuna bakmak zorunda kalan anne için Ahbap Kocaeli harekete geçti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz