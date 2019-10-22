Haluk Levent'in desteği ile kurulan AHBAP Derneği, Türkiye'nin dört bir yanında yardım faaliyetlerini sürdürüyor. İzmit'te 2 zihinsel engelli çocuk annesi kadının yıkılmaya yüz tutan evde adeta yaşam savaşı vermesini basın aracılığıyla öğrenen Haluk Levent, Kocaeli Ahbap'a, ‘Haydi çocuklar’ diyerek görevlendirmede bulundu. Kocaeli Ahbap ise sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya karşılık olarak, derneğin başkanlığını üstlenen Haluk Levent’e, ‘İlgileniyoruz Başkanım’ dedi.