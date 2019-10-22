Hürriyet: 29 Ekim’de kentimizi paydaşlarımızla kucaklayacağız!

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Elif Bilgisu , Nicomedia Lions Klübü Başkanı Nihal Tezgider, Kocaeli Serbest Mubasebiciler Mali Müşavirler Başkanı Mustafa Taşpınar , Mimarlar Odası Başkanı Şube Başkan Yardımcısı Oya Kaya, Mimar ve yazar Eriş Ülger, ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmezer, Üni Hodrimeydan Kocaeli Başkanı Melih Akçer katıldı.

“ATAMIZIN RUHU ŞADOLSUN”

Program hakkında bilgi veren Başkan Hürriyet; “Göreve geldiğimizden beri tüm kutlamaları gerçekleştireceğiz dedik. Dedi ki daha çok paydaşlarımızla hareket ederek daha çok kitleye ulaşacağız. Özellikle 30 Ağustos kutlamalarında çağrıda bulunmuştuk, hep beraber kutlayalım dedik. Bayramı’mıza katılabilecek bir çok kurum,dernek paydaşlarla birlik beraberlik içinde kenti ve vatandaşlarımızı kucaklamak istedik”

PAYDAŞLARA TEŞEKKÜR

Sözlerinin devamında; “Öncelikle ben de varım diyen tüm paydaşlarımıza; Valiliğimize, Vali Yardımcımıza özellikle buradan teşekkür ediyorum. Ayrıca Kocaeli Sanayi Odası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Üni Hodri Meydan, Üniversite Derneği’miz, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamız ve ismini sayamadığım daha bir çok sayıda paydaşımızla biz de varız dediler. Hepsine teşekkür ediyorum.Bu 29 Ekim’i halkın her katmanından kutlamak istedik.Her derneğimizin katılacağı bir haftalık bir etkinlik planlaması yaptık. Bazı alanlar ne yazık ki bize kapatıldı ama İzmit’in kalbi olan Fethiye ortasında kutlama yapacağız, Cumhuriyet Parkı’nda yürüyüş yapacağayız. Bir hafta sürecek olan kutlamalarımıza tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

“DEĞERLERİMİZİ UNUTTURMAYACAĞIZ”

“Atamızı ve bıraktığı mirası koruyacağız” diyerek etkinlik programını okuyan Başkan Hürriyet; Başkan Hürriyet; “Atatürk’ü yaşatmak ve unutturmamak için her şeyi yapıyoruz, böyle de devam edeceğiz. Cumhuriyeti de Atatürk’ü de unutturmayacağız. 29 Ekim 1923 gibi en temel haklarımız olan evrensel değerlere kavuştuğumuz günü koruyacağız. Bayramımızın 96. Yılında geniş katılımlı paydaşlarımızın katılımıyla halkımızı kucaklayacağız. Bu bayramımız da da olduğu gibi kentimizin değişik yerlerinde program listesi oluşturduk. Bugün başlıyoruz, Atamız için sergimiz var. Devamında paraların üzerinde bulunan gravür sanatçısı Şükrü Ertürk’ün Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde yapacağı sergisi var. Bu sergimizde ve diğer etkinliklerimizde emeği geçen tüm katılımcılarımıza paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor ve tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

29 EKİM C

UMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİK PROGRAMI

22 Ekim Salı

Sergi: Atatürk Fotoğraf Sergisi

Yer: Sanat Sokağı

Sergi: Ata’nın İzleri Gravür Sergisi

Yer: Cumhuriyet Sanat Galerisi

Saat: 17.00

23 Ekim Çarşamba

Konferans: Atatürk ve Cumhuriyet – Prof. Dr. Kemal Arı

Yer: Mimarlar Odası Taş Bina

24 Ekim Perşembe

Gösteri: Cumhuriyet Sportif Sokak Gösterileri (Karate takımı)

Yer: İzmit Belediye Meydanı

Saat: 17.00

25 Ekim Cuma

Konferans: Dahi Atatürk İzmit’te - Eriş Ülger, Yekta Güngör Özden ve Prof. Dr. Kemal Arı

Yer: Mimarlar Odası Taş Bina

Saat:16.00

Konser: Türk Halk Müziği Cumhuriyet Konseri – İzmit Belediyesi Gençlik Korosu

Yer: Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Saat: 20.00

26 Ekim Cumartesi

Sergi: Bir konu bir efsane - Kocaelispor fotoğraf sergisi

Yer: KYÖD Tesisleri

Saat: 12.00

Konferans: Bir konu bir efsane – Osman Çakır Dumitru Stangaciu

Yer: KYÖD Tesisleri

Saat: 13.00

27 Ekim Pazar

Sergi: Cumhuriyet kızı Türkan Saylan

Yer: Sabancı Kültür Merkezi

Saat: 12.30

Konser: Cumhuriyet Konseri

Yer: Sabancı Kültür Merkezi

Saat: 13.00

Konser: Türk Sanat Müziği Cumhuriyet Konseri

Yer: Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Saat: 20.00

28 Ekim Pazartesi

Müze Sergisi: Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit’te

Yer: İzmit Tarihi Gar Binası

Saat: 13.30

Sergi: İzmit ve Biz 5

Yer: Cumhuriyet Sanat Galerisi

Saat:14.30

29 Ekim Salı

Cumhuriyet Korteji

Yer: Cumhuriyet Parkı – İnönü Caddesi – Fethiye Caddesi

Saat:19.00

Cumhuriyet Konseri

Yer: Fethiye Caddesi Çeşme Başı

Saat: 20.00