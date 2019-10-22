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Kocaeli'de faturasını ödeyemeyen 3908 hanenin elektriği kesildi!

CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, sadece ocak ayında Kocaeli’de elektrik faturasını ödeyemeyen 3908 hanenin elektriğinin kesildiğini söyledi
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Özellikle son 4 ayda elektriğe gelen yüzde 30’luk zam vatandaşı kara kara düşündürüyor. Faturaların el yaktığı kentimizde 2019 yılının ocak ayında Kocaeli’de 3908 hane faturalarını ödeyemeyince elektrikleri kesildi.

YAZIN 7306 KEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar geçtiğimiz hafta SEDAŞ’ı eleştirerek Hereke’de çürüyen elektrik direklerini gündeme getirmiş, elektrik direklerinin 2018 yılında yenileceğinin açıklanmasına rağmen 2019 yılının sonuna geldiğimiz dönemde halen bu direklerin değişmediğini söylemişti. Akar, yine sadece yaz döneminde yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekerek haziran-temmuz ve ağustos döneminde Kocaeli’de toplam 7306 kez elektrik kesintisinin yaşandığını bunların 6771’inin bildirimsiz, 535 elektrik kesintisinin de bildirimli olarak yapıldığını kaydetti.

KESİNTİLER DE ŞALTER VE SİGORTA FAKTÖRÜ

Daha önce yapmış olduğu açıklamada yapılan yatırımların yetersiz olduğunu ancak vatandaşın faturalarındaki rakamların her yıl katlanarak arttığını belirten Akar, kentimizde yaz ayında gerçekleşen 7306 elektrik kesintisinin 1238’nin aşırı yüklenme, şartel ve sigorta arızası, 850’sinin kuş çarpılması 500’ünün rüzgar kaynaklı olduğunu dile getirdi. YATIRIMLAR KAPLUMBAĞA ZAMLAR TAVŞAN HIZINDA Kocaeli’de yapılan elektrik dağıtımına ilişkin yatırımları da SEDAŞ’tan talep eden CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’a cevap veren SEDAŞ, 2019 yılı için toplam 42 milyon 971 bin 566 TL bütçenin ayrıldığını 8 aylık süreçte bunun sadece 10 milyon 729 bin 724 TL’sinin yatırım olarak gerçekleştiğini açıkladı. Yapılacak yatırımların takipçisi olacağını belirten Akar, konu zam olunca tavşan, yatırım olunca ancak kaplumbağa hızında olunduğunu söyledi. Yılın en soğuk ayında, Kocaeli’de faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen hane sayısının 3908 olması, ülkedeki ekonomik durumu gözler önüne serdi. 

Bugün 13:22 TSİ - Siyaset

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