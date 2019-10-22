O sitelerde durmak için kira ödüyorlar

İlimizden de erişilen eskort sitelerinin, kadınlara kiralandığı ve kadınların kiralarını geciktirmesi durumunda site ile ilişkilerinin kesildiği öğrenildi. Şahısların bu uygulamalarını iş haline getirdiği ve eskort siteleri üzerinden ciddi paralar kazandıkları öğrenildi. Eskortluk yapan bir kadından elde edilen bilgilere göre bazı site yöneticilerin yer kiralama dışında, fuhuşa aracılık etme suçları işledikleri de öğrenildi.

‘DOLANDIRICILIK YAPANLAR DA VAR’

Elde edilen bilgilere göre, siteleri dolandırıcılık amacı ile kullanan şahısların da olduğu kaydedildi. Buna göre para avcılığı yapmak isteyen şahıslar, ağlarına düşürdükleri vatandaşları çeşitli şeyler öne sürerek dolandırabiliyor. Vatandaşların dikkatli olması gerektiği aktarılırken, internette gördükleri sitelere de temkinli yaklaşmaları tembih edildi.