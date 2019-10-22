Büyükakın: Amacımız yaşam kalitesi yüksek mutlu şehirlere yollar açmak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önderliğinde sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler paydaşlığında “Şehircilik ve Mutlu Şehir” temasıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Kartepe Zirvesi 2019 öncesi kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bir basın toplantısı düzenlendi. Maide Kafe’de düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önderliği sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler paydaşlığında ‘Şehircilik ve Mutlu Şehir’ temasıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Kartepe Zirvesi 2019’un öncesi kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, basın mensupları ile bir araya geldi.

AYRINTILI BİLGİLER SİTEDE

Kültür Kenti Vakfı Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Futurist Cem KINAY, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, GELARD Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk Pamir, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, TASCA Başkanı Dr. Muhammed Adil ve Tarihçi-Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı D. Mehmet Doğan da zirveye katılacak isimler arasında bulunuyor. Kocaeli’nin kış turizminde gözde merkezi Kartepe’de gerçekleştirilecek zirvenin paydaşları arasında Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İbni Haldun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Şehir Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Marmara Belediyeler Birliği bulunuyor. Zirve programıyla ilgili ayrıntılı bilgiler www.kartepezirvesi.com adresinden öğrenmek mümkün.

BÜYÜKAKIN BİLGİ VERDİ

Önümüzdeki Cuma günü başlayacak olan zirve Pazar gününe kadar sürecek. Zirve öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Zirve kısa zamanda dünyada sayılı zirveler arasına girdi. 180’i aşkın konuşmacının görüş ve düşüncelerini paylaşacağı zirveye; Türkiye ve yurtdışından 47 farklı üniversiteden 67 profesör, 17 doçent, 14 Dr. öğretim üyesi olmak üzere 98 bilim insanı katılacak. BM, UNICEF, UNESCO, UNDP, TASCA gibi uluslararası kurumların yanı sıra 12 farklı STK’nın temsil edileceği organizasyonda; 15 panel-konferans, 13 akademik oturum, 4 vaka kritik, 2 forum ile şehir ekonomisi, iş ve istihdam konulu 1 çalıştayımız olacak” dedi.

“İMZA ATMAKTAN DOLAYI MUTLUYUZ”

Yurtiçi ve yurtdışından katılımcılar şehircilik ve geleceğin şehirleri hakkındaki görüş, tespit ve önerilerini Kartepe Zirvesi'nden dünya ile paylaşacaklarını ifade eden Doç. Dr. Büyükakın, “Zirve sonunda çalıştayımızın raporunu ve akademik oturumların tebliğlerini kitaplaştıracağız. Kartepe Zirvesi 2019 Deklerasyonu ile Kocaeli'nden dünya kamuoyuna sesimizi duyuracağız. Kısa sürede markalaşan böyle bir zirveye imza atmaktan dolayı mutluyuz. Paydaşlarımıza, hocalarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya çapında önemli konuşmacıları ağırlamaya hazırız. Bu yıl Onur Kurulu Başkanımız, Sayın Emine Erdoğan hanımefendi olacak” dedi.

“MUTLU ŞEHRE ULAŞMAK İÇİN”

Büyükakın sözlerinin devamında, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşma yapacak onur kurulu üyelerimiz arasında bulunuyor. Her sene olduğu gibi bu sene de BM Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodrigez’in de aralarında bulunduğu BM başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlardan çok sayıda konuşmacımız ve katılımcımız olacak. Zirvede; barınma, ulaşım, istihdam, çevre, temizlik, sosyal hizmetler, kültür-sanat, sağlık, spor, şehir suçları, iklim, afet, güvenlik gibi şehir hayatında yaşam kalitesini doğrudan belirleyen alanlarla ilgili sorunları, bilim insanları ve uzmanlarla ele alacağız ve mutlu şehre ulaşmak için yapılması gerekenleri değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

“AHDİMİZİ YENİLEMENİN YOLLARI ARAYACAĞIZ”

Amaçtan belirten Büyükakın,” Pazar günü tamamlanacak olan zirveyi takip eden günlerde oturumlar ve konuşmalardan çıkan ortak akıl "Zirve Bildirgesi" olarak ulusal ve uluslararası kamuoyuna ilan edeceğiz. Şehircilik ve geleceğin şehirleriyle ilgili sorunlar disiplinler arası bir yaklaşımla masaya yatırılacak. Kartepe Zirvesi’nde amacımız yaşam kalitesi yüksek mutlu şehirlere yollar açmak. Şehirlerimizin mutlu olması için gerekenleri tartışacağız, teknolojinin şehirlerimize nasıl akıl katacağını inceleyeceğiz. Çevremizle ahdimizi yenilemenin yollarını arayacağız. Ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi çok sayıda bilim insanının katılımıyla her bireye, toplumun her kesimine ulaşması gereken hizmet ve faaliyetleri değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

“TRAVMATİK BİR GÖRÜNTÜ ALMIŞTIR””

Büyükakın’ın ardından söz alan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Kongremizin bu yıl teması olarak belirlenen mutlu şehrin en önemli unsuru güvenliktir. Ülkemizi krizlerle mücadele ederken birçoğu dış mihraklar tarafından yatırılan krizleri başarıyla atlattığı bu krizlere kalıcı sosyolojik çözümler üretilmeli, nitelikli açıklamalar mutlaka yapılmalıdır. Gittikçe artan ve kentli vatandaş oranı ülkemizin realitesidir. Deprem gerçeği kentleşmemizi sorgulamamıza neden olmuştur. Marjinal artış tüm dünyaya domino etkisiyle yayılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ise travmatik bir görüntü almıştır. Şehirler uçsuzlaşmaktadır. Sorunları ivedilikle çözülmesi gerekmektedir” diye konuştu.

‘DÜNYA, İNSANI VE ÇEVREYİ GÖZARDI ETTİ’

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ise “Zirvenin Kocaeli’de olması çok önemli. Karbondioksit emisyonu gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Batı medeniyeti bütün ışıltısına rağmen maalesef çevreyi ve insanı önceleyemediği için tıkanma noktasına gelmiştir. Dünyayı endi mülkü olarak gören zihniyet yaşadığı dönemden maksimum pay elde etmek için insan ve çevreyi gözardı etti. Tam da bu noktada son süper güç olan bir medeniyet çocukları olan bizlerin çok fazla söyleyecek sözü var. Çünkü dünyaya bakışımız çok farklı. Biz dünyayı emanet olarak görüyoruz. Bizim medeniyetimiz dünyanın taşlarla eşyalarla donatılmasını istemiyor” şeklinde konuştu.

“İZMİT KÖRFEZİ’NDE SADECE SU GÖRMÜYORUZ”

Konuşmaların ardından Büyükakın soruları kabul etti. “Turizm konusunda neler yapıyorsunuz?” sorusuna Büyükakın, “Geçtiğimiz gün bir çalıştay programı başlatıldı. Ardından bir turizm master planı çalışması gelecek. O çalışma sonrası sadece Kocaeli değil birbirlerinden ayrılamaz iller arasında çalışmalar yapılacak. Ben İzmit Körfezi’ne baktığımda sadece su değil, yelken, kürek yarışlarının yapıldığı bir yer olarak görüyorum. Burası uluslararası yarışlara aday bir yer. Ben buna inanıyorum. Karadeniz’de sörf için lokasyonlarımız var, tespit ediliyor. Sağlık turizmi açısından Kocaeli inanılmaz bir fırsat. Ayrıca üniversite öğrencilerini barındırdığı için şehir olan iller var yabancı ülkelerde. Puzzle yapmak gibi, puzzle yaptığınızda ortaya çıkan sonuç aynıdır ama akıllarımızı birleştirirsek, beraber çalışırsak, lego gibidir çok sayıda farklı sonuçlar çıkabilir. Buna siz de inanırsanız legomuz çok daha verimli sonuçlar ortaya çıkartabilir” şeklinde cevap verdi.

“BU ÇOK BÜYÜK BAŞARIDIR”

“Üniversitelerle gelecekte birlikte tasarladığınız projeler var mı?” sorusuna Büyükakın” Biz hem KOÜ ve GTÜ ile birlikte çalışıyoruz. Diğer üniversitelerle de öyle. Biz bunu arttırmaya çalışıyoruz. Bizim olabildiğimizce çok fikre, çok katkıya ihtiyacımız var. 100 tane Ar-Ge Projesi geliştirebildiyse bunun 6 tanesini uygulanabiliyorsa bu çok büyük başarıdır. Örneğin akıllı sistemleri kullanarak şehirdeki trafik ışıklarını yönettiğiniz bir sistem yarattığınızda küresel ısınmayı engelleyecek katkı sağlarsınız. Çünkü akıllı ışıklarda duran araba daha az demek, bu da daha az emisyon demek. Üniversiteler ile yerel yönetimlerin birlikte çalışması gerekiyor. Ben üniversite öğrencilerini Kocaeli’ye davet ediyorum” dedi.

“BEN ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM”

Kocaelispor’un durumu hakkında, “Şehirdeki yaşamı sporla ayıramazsınız. Spor, şehrin yaşamının ayrılmaz bir bileşeni. Marka şehir olacaksak bu şehrin süperligde oynayan bir spor kulüplerinin olması lazım. Bu yaklaşımdan hareketle belediyenin imkanlarına da 11 milyon TL gibi bir destek sağladık. Kocaelispor’un halinin ne olacağı konusu bundan sonra oradaki spor yöneticilerinin meselesi. Ben üzerime düşeni yaptım” dedi. Barış Harekatı hakkında da konuşan Büyükakın, “Ülkemiz adına mutluluk verici sonuçlar elde ettiğimizi, bu sonuçların önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğini düşünüyorum. Beklenenin çok ötesinde başarılar elde edildi. Bizler için gurur verici ama orada bizim evlatlarımız var. Birinin bile tırnağına zarar gelmesini istemeyiz” şeklinde konuştu.

“2 BİNDEN FAZLA RİSKLİ YAPI VAR”

Kocaeli’de özellikteki İzmit’teki riskli yapılar hakkında konuşan Büyükakın,” Kocaeli Valiliği’nin yürütmekte olduğu bir proje var. 2binden fazla riskli yapı tespit edildi ve bununla ilgili tedbirler valilik tarafından alınıyor. Valilik kaynakları yeterli olmazsa Büyükşehir olarak üzerimize düşeni yaparız. Bu bir küresel mesele. Bu sorunla yüzleşmek için bu zirveyi yapıyoruz” dedi.

MEMNUNİYET DUYDULAR

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, organizasyonun içinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını kaydederken, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Aslan, İstanbul medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Hükmettin Çelik ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaş da zirvenin içerisinde olmaktan çok mutlu olduklarını belirtti.

ÇOK SAYIDA BİLİM İNSANI

Zirveye 180’i aşkın konuşmacının görüş ve düşüncelerini paylaşacağı zirveye, Türkiye ve yurtdışından 47 farklı üniversiteden 67 profesör, 17 Doçent, 14 Dr. öğretim üyesi olmak üzere 98 bilim insanı katılacak. BM, UNICEF, UNESCO, UNDP, TASCA gibi uluslararası kurumların yanı sıra 12 farklı STK’nın temsil edileceği organizasyonda,15 panel-konferans, 13 akademik oturum, 4 vaka kritik, 2 forum ile şehir ekonomisi, iş ve istihdam konulu 1 çalıştay yapılacak.

ONUR KURULU BAŞKANI EMİNE ERDOĞAN

Zirvenin bu yıl ki Onur Kurulu Başkanı Emine Erdoğan olacak. Erdoğan ile birlikte zirvede Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşma yapacak onur kurulu üyeleri olacak. BM Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodrigez başta olmak üzere BM ve uluslararası kurumların temsilcileri zirvede yer alacak.