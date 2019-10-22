Üvey babasını öldüren Şerife’nin davası yine ertelendi!

Gölcük Şehitler Mahallesi Atatürk Bulvarı 171’inci Sokak’ta gerçekleşen olayda, üç çocuk annesi Şerife Arıoğlu (33), sokakta karşılaştığı üvey babası Yaşar Kanık ile tartışarak, üvey babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Olayın ardından kaçan Şerife Arıoğlu polis tarafından yakalanmış ve sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şerife Arıoğlu’nun 4. Duruşması bugün Kocaeli Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

12 ARALIK TARİHİNE ERTELENDİ

Duruşma hakkında açıklama yapan Şerife Arıoğlu’nun avukatı Yiğit Akçay; “Tanıklardan Şerife Arıoğlu’nun abisi Ümit Olpak, normal şartlarda kendiyle ilgili adli bir vakadan dolayı Kastamonu Açıkcezaevi’nde hapisteydi. Kastamonu Açıkcezaevi’nden de izne ayrılmıştı. Yalnız izni bittiği halde teslim olmadığı için şu an firar durumunda. Mahkeme ısrarla onu da dinlemek istiyor. Kendisi şuan firar durumda olduğu için Şerife Arıoğlu’nun tutukluk haline devam edilerek, bir daha ki duruşma 12 Aralık 2019 tarihine ertelendi” dedi.