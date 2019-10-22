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ODTÜ KYÖV'den "Ailem okulda etkinliği"

Eğitimdeki yenilikleri takip eden ve bunu tüm alanlarda uygulayan ODTÜ KYÖV okulları, Anasınıflarında bu yıl ilk kez “Ailem Okulda” atölye çalışmaları ile veli etkinliklerine başladı.
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19.10.2019 Cumartesi günü “Ailem okulda” atölye çalışmaları rehber öğretmeni Şükran AKCAN’ın tanışma etkinlikleriyle başladı. Drama teknikleri kullanılarak aile içi iletişimin çocuk gelişimindeki önemi, velilerin sürece aktif katılımı ile gerçekleştirildi. Atölye çalışmalarının ikinci oturumunda Anasınıfı öğretmenleri Sevnur BOZKURT YAKAR, Derya CALAY ve Zeynep NALÇACI tarafından velilere, istasyon tekniği ile hazırlanmış sınıflarda öğrencilerin okuldaki öğrenme süreçlerini deneyimleme fırsatı verildi.

Anasınıflarında uygulanan beceri eğitimlerine katılan veliler, “Ailem Okulda” etkinliği ile sürece dahil olmanın keyfini yaşadılar.

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