Bugün 14:01 TSİ - Eğitim

ODTÜ KYÖV'den "Ailem okulda etkinliği"

Eğitimdeki yenilikleri takip eden ve bunu tüm alanlarda uygulayan ODTÜ KYÖV okulları, Anasınıflarında bu yıl ilk kez “Ailem Okulda” atölye çalışmaları ile veli etkinliklerine başladı.