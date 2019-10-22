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ODTÜ KYÖV’de "Gelecek ve Hayatımdaki Robot" ulusal resim yarışması ödül töreni

1999 yılında kurularak eğitim öğretim hayatına başlayan ilimizin en saygın kurumlarından biri olan ODTÜ KYÖV Okulları’nın 20.yılı dolayısıyla ülke genelinde düzenlediği “Gelecek ve Hayatımdaki Robot” adlı resim yarışmasının ödül töreni 17 Ekim 2019 Perşembe günü gerçekleştirildi.
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21.yüzyıl becerilerinden biri olan yaratıcı düşünmeyi teşvik ederek geleceğe yön verecek olan gençlerin kurdukları hayalleri resmetmeleri hedeflenen yarışmaya ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinden ülke genelinde yoğun katılım sağlandı. Her kademeden ilk üç eser sahibine ödüllerinin takdim edilmesi için ODTÜ KYÖV Okulları Konferans Salonunda katılımcıların ve öğrencilerin katıldığı tören düzenlendi.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

ODTÜ KYÖV Okulları Müdürü Güler TELLİ’nin açılış konuşması ile başlayan ödül töreni Kurucu Temsilcisi Ufuk TOPALOĞLU okulun 20.yılına nasıl gelindiğini ve gelişim aşamalarından bahsettiği konuşması ile devam etti. Yarışmanın değerli jüri üyeleri Muhammet ŞENGÖZ, İkramettin KARAMAN, Sevinç KAYA, Selen ŞEYŞANE’ye katkılarından dolayı teşekkür edildi ve plaketleri takdim edildi.

42 ESER SERGİLENDİ

İlk üçe giren eser sahipleri Rize Çay İlkokulu’ndan İrem İnci YILMAZ,  Adana Kasım Secide Ener Ortaokulu’ndan Mekselina ÇELİK, İstanbul MEF Bahçeşehir Ortaokulu’ndan Enes ŞAHİN, Ankara Kalaba Anadolu Lisesi’nden Elif YURTOĞLU, Özel İhlas Marmara Evleri Fen Lisesi’nden Nefise Arslan adına öğretmeni Güler KOÇAK tören günü ODTÜ KYÖV Okulları’nda misafir edildi ve ödülleri takdim edildi. Ayrıca seçilen 42 eser hafta boyunca okulda sergilendi.

Yoğun katılım ve ilginin gösterildiği yarışmanın ödül törenindeçeşitli illerden gelen eser sahipleri ve ailelerinin mutluluğu görülmeye değerdi. Eğitimde yenilikçi çalışmaları ile örnek olan ODTÜ KYÖV Okulları, öğrencileri sanatla buluşturan bir etkinliği ülke genelinde yaşamanın gururunu yaşadı.

 

 

 

 

 

 

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