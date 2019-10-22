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Can mı önemli park ihlali mi?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri park ihlali yapan aracı çekici yardımıyla kaldırmak için çalışma başlatırken bu sırada Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı sirenleri açık şekilde çalışmaların tamamlanmasını bekledi.

Nazım Özgün Erbulan
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri İzmit Hürriyet Caddesi üzerinde park ihlali yapan bir otomobili çekici yardımıyla ihlalin yapıldığı yerden kaldırılması için çalışma başlattı. Otomobilin kaldırılması yaklaşık 15 dakika sürerken, 2 araç arkada sirenleri açık şekilde bekleyen Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı ise çekicinin işlemleri tamamlanana kadar sirenleri açık şekilde bekledi.

Vatandaşlar tarafından zabıta ekiplerine tepki gösterilirken, yolda trafik oluştu. Aracın çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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