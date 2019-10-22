Can mı önemli park ihlali mi?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri İzmit Hürriyet Caddesi üzerinde park ihlali yapan bir otomobili çekici yardımıyla ihlalin yapıldığı yerden kaldırılması için çalışma başlattı. Otomobilin kaldırılması yaklaşık 15 dakika sürerken, 2 araç arkada sirenleri açık şekilde bekleyen Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı ise çekicinin işlemleri tamamlanana kadar sirenleri açık şekilde bekledi.
Vatandaşlar tarafından zabıta ekiplerine tepki gösterilirken, yolda trafik oluştu. Aracın çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz