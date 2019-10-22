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Baba ve oğul toprağa verildi

Karamürsel'de Ercan Türel’in (46) kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini öğrenen babası Vehbi Türel (80) de hayatını kaybetti. Baba ve oğlu kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
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Karamürsel’de yaklaşık 4 yıldır pankreas kanseri hastalığıyla mücadele eden Ercan Türel, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Karamürsel Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Vehbi Türel oğlunun acısına dayanamayarak aynı gün akşam saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Aynı gün yaşamlarını yitiren Ercan Türel ve babası Vehbi Türel’in cenaze namazları bugün Karamürsel Ulu Camii’nde öğle namazı sonrası kılındı. Cenazeye yaşamını yitiren Ercan Türel’in eşi Gülseren Türel, kayınvalidesi Kadriye Türel ile çocukları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Yalakdere Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bugün 14:57 TSİ - Yaşam

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