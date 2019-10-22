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İzmit'te 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!

İzmit'te 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen S.C isimli şüpheli, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
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İzmit 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.C. isimli şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere Emniyete götürülen S.Ç isimli şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, şahısın 2’si cinsel istismar olmak üzere değişik suçlardan yaklaşık 10  ayrı sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Şahıs, savcılık sorgunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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