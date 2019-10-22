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2 kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı

Gebze ve Darıca'da farklı tarihlerde kavga ettiği 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgilere göre, Gebze'nin Beylik Mahallesi’nde meydana gelen olayda tartıştığı vatandaşı kıraathanede silahla yaralayan şahıs kayıplara karıştı. Aynı şahıs, 10 Ekim tarihinde Darıca ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi'nde meydana gelen 14 yaşındaki genci sokak ortasında sırtından vurdu. Her iki olayın failinin M.M.D. tespit eden Gebze Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili incelemelerini sürdüren ekipler, şahsı takibe aldı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şahsın seyir halinde olduğu aracın önün kesildi. Ekipler tarafından şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet tabanca ele geçirildi. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Bugün 15:44 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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