O dükkanlar önce tahliye edildi, sonra mühürlendi

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde belediyeye ait alan üzerinde yer alan üç iş yeri ile ilgili işlem yapıldı. Yasal süreçlerin tamamlanması sonrasında çiğ köfte dükkanı ve hemen yanında yer alan boş dükkan, tahliye işleminin gerçekleştirilmesi sonrası mühürlendi.
YASAL SÜREÇ BEKLENDİ
Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri de daha önce malzeme tahliyesi gerçekleştirilen iş yerinde yıkım işleminde bulundu. Mimar Sinan Mahallesi’nde Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yer alan ve balıkçı olarak faaliyet gösteren iş yeri, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tahliyenin gerçekleştirilmesi sonrası yıkım işleminde bulundu.
YIKIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonrasında dükkanlar yıkılacak ve halkın kullanımına açık alanlar haline getirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz