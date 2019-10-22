Teşekkürler Korukır

Kocaelispor’da teknik adam Engin Korukır ile yollar resmi ayrıldı. Yeşil Siyahlı kulüpten konu ile ilgili açıklama yapıldı

Kamuoyuna duyuru

Son oynadığımız Karşıyaka mağlubiyeti sonrası Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrılması konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır.

KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK

Bugün kendisi ile yaptığımız birebir görüşmeler sonrası beklediğimiz gibi hiçbir zorluk çıkarmamıştır. Gerçek Kocaelisporluluğunu göstererek kulübümüze yardımcı olduğu için, Kocaelispor camiası adına teşekkür eder, ileride her zaman kulübümüzün kapısının açık olduğunu belirtir, kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz.