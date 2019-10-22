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Hayalini (Şimdilik) gerçekleştiremedi

Kocaelispor’da büyük bir umut ve heyecanla teknik adamlık yapan Engin Korukır sezonun 9. haftası sonunda Yeşil Siyahlı kulübe veda etti. İzmitli ola...
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Kocaelispor’da büyük bir umut ve heyecanla teknik adamlık yapan Engin Korukır sezonun 9. haftası sonunda Yeşil Siyahlı kulübe veda etti. İzmitli olan ve aynı zamanda Kocaelispor taraftarı olan Korukır’ın hayali Kocaelispor ile şampiyonluk yaşamaktı. Daha önce çalıştırdığı kimi takımlarda sezonu bitiremese de bunu dert etmeyen Korukır, Kocaelispor’dan ayrıldığı için büyük bir iç acısı yaşıyor.

EN ÖNDE BENİ GÖRECEKSİNİZ

Doğduğu, büyüdüğü kentin takımı Kocaelispor’da başarılı olamayan ve bu nedenle de psikolojik olarak çok zorlu günler geçiren Korukır yönetime ve taraftara teşekkür etti ve “Takımı çok kötü bir noktada bırakmadık. 5 puanlık fark çok rahat kapatılır. Nasip değilmiş. Şunu herkes bilmeli ki Kocaelispor’un şampiyonluk turunda beni en önlerde göreceksiniz” ifadesini kullandı.

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