Uzun’un annesinin okuması yarın

Hodri Meydan’da dernek başkanlığı yapan Ferhat Uzun’un vefat eden annesi Fatma Gülçar’ın okuması yarın (Perşembe) akşam ezanı ile yatsı ezanı arasında merhumenin Derbent Şirinsulhiye Köyü’ndeki evinde olacak. Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, kimi yöneticiler ve taraftarlar, merhumenin eş dost, akraba ve köylüler okumaya katılım gösterecek.