Hodri Meydan’da dernek başkanlığı yapan Ferhat Uzun’un vefat eden annesi Fatma Gülçar’ın okuması yarın (Perşembe) akşam ezanı ile yatsı ezanı arasında merhumenin Derbent Şirinsulhiye Köyü’ndeki evinde olacak. Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, kimi yöneticiler ve taraftarlar, merhumenin eş dost, akraba ve köylüler okumaya katılım gösterecek.
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Uzun’un annesinin okuması yarın
Hodri Meydan’da dernek başkanlığı yapan Ferhat Uzun’un vefat eden annesi Fatma Gülçar’ın okuması yarın(Perşembe) yapılacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz