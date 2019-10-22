Kocaelispor’u Günaydın ve Sarman hazırladı

Kocaelispor’da teknik adam Engin Korukır ve ekibi ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam gelene kadar takımı Alt Yapı Sorumlusu Aydın Günaydın ve kulüp antrenörlerinden Faruk Sarman hazırladı. Körfez Brunga Tesisleri’nde dün sabah 11’00’de başlayan antrenmana çıkan futbolcuların moralinin çok bozuk olduğu gözlendi.

GÜNAYDIN 2 YIL SONRA

Erbaa maçında mutlak 3 puan hedefleyen Kocaelispor’un ilk antrenmanı hafif tempolu koşular ve pas oyunu ile geçti. Kocaelispor, 2017-2018 sezonun 4. haftasında Karaköprü Belediyespor ile İzmit İsmetpaşa Stadı’nda karşılaşmış, maçı Hamza ve Murat Başak’ın golleri ile 2-1 kazanmıştı. Bu maçta takımın başında Aydın Günaydın bulunmuş ve bir hafta sonra takım Fatih Kavlak’a emanet edilmişti.