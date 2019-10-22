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Çoban: Başkandan Allah razı olsun

Darıca Gençlerbirliği’nde başarılı stoper Ferhat Çoban, başkan Arif Gülen’e takım kaptanı olarak teşekkür etti

Erdem ÖVÜÇ
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Darıca Gençlerbirliği’nde başarılı stoper Ferhat Çoban, başkan Arif Gülen’e takım kaptanı olarak teşekkür etti

HERKES BİRBİRİNE ÇOK SAYGILI

Başkan Arif Gülen’in her dediğini yaptığını belirten Kaptan Ferhat şu şekilde konuştu: Sezon başında başkanımız Arif Gülen Darıca’da iyi bir oluşum kuracaklarını belirtti. Başkanımızın her dediği harfiyen gerçekleşti. Bu anlamda Arif başkanımıza teşekkür ediyorum. Saha içinde ve saha dışında en küçüğünden en büyüğüne kadar herkes bir birine çok saygılı.

NE MUTLU BANA

Geçen sezon Gebzespor’da oynuyordum. Az çok Darıca’da yaşananlara hakimdim. Darıca Gençlerbirliği tarihinde belki de bu kadar kötü bir duruma düşmemişti. O durumlardan tek başına, hiçbir destek olmadan çıkan başkanımızdan Allah razı olsun. Ben de taşın altına elimi sokmak ve bu oluşuma destek olmak istedim. Faydalı oluyorsam ne mutlu bana.

TUTUNMAK DAHA ZOR

Sezon başı transfer açıldı, çok iyi bir hoca ile anlaşıldı, düzgün karakterli ve yetenekli futbolcular getirildi. Futbolcular olarak bizler de mahcup etmedik. Geçen hafta yenilgisiz Nazilli’yi yendik lider olduk, son olarak da Ankara’dan 3 puanla döndük. Yukarıda tutunmak yukarıya çıkmaktan daha zordur. Bunun bilincindeyiz. Her maç ayağımız yere sağlam basmalı.

BAYRAMPAŞA MAÇINA ÇAĞRI

Darıca halkı bizden böyle bir başarı beklemiyordu. Çünkü birkaç ay öncesine kadar yaşanmışlıklar ortadaydı. Şükürler olsun ki şu an lideriz. Taraftarlarımızın beklentilerini yükselten biziz ve biz futbolcular bu istikrarı sürdürmek zorundayız Nazilli maçında taraftarımız muhteşemdi. Ankara’da da bizi yalnız bırakmadılar. Bayrampaşa maçında da eminim ki tribünleri tıklım tıklım dolduracaklardır.

Bugün 16:46 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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