Emre Pehlivan: Aile ortamı başarıyı getiriyor

Darıca Gençlerbirliği’nin başarılı futbolcularından Emre Pehlivan, aile ortamının başarıyı da beraberinde getirdiğini ifade etti

ÇOK MEMNUNUM

Gazetemize konuşan başarılı solak, birlik ve beraberliğin takım için önemine değindi ve şu ifadelere yer verdi: Çok şükür çok güzel bir ortamımız var. Bu birlik ve beraberlik sayesinde başarı da geliyor. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam ederiz. Sezon benim için iyi başladı. Hiçbir sorun yok çok şükür. Körfezspor’da da oynadım ve kanatta mücadele ettim. Darıca’da hocamızın görüşleri ile biraz daha içeriye geçtim. Bu anlamda da çok memnunum.

DURAN TOPLARDA İYİ BİR TAKIMIZ

Türk futbolunda duran toplar çok önemli. Defansif anlamda sıkıntı ama ofansif anlamda skora direk etki edebiliyor.Duran toplarda etkili bir takımız. Bu sezon goller de bulduk. Ahmet Özer ve Selman arkadaşlarım duran topları iyi kullanıyor, ben de elimden geldiği kadar duran topları değerlendirmeye çalışıyorum.

HEDEF İYİ OYUN, İYİ MÜCADELE

Altındağ maçının zor geçeceğini biliyorduk. Neticesinde 2 maç kaybetmişlerdi. Biz de liderliği bırakmak istemiyorduk. Şükürler olsun ki kazandık ve liderliğimizi sürdürdük. Pazar günü Bayrampaşa ile maçımız var. Bu maçı da taraftarımızın desteği ile kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Mütevazı bir kadromuz var. Ciddi paralar harcayan takımlar aksıyor. Hedef hedefi doğurur. Öncelikli hedefimiz iyi mücadele ve iyi oyun. Bunlar olursa skora da yansır.