Bu onur Gizem’in!..

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı oyun kurucusu Gizem Yavuz ilk iki hafta sonunda toplam 22 asist yaptı ve bu istatistik onu zirveye taşıdı. Ligin asist kraliçesi olan Gizem Yavuz 101-100 kaybedilen Elazığ maçında 33 sayı 10 asist, 89-88 kazanılan Beşiktaş maçında da 17 sayı, 12 asist, 7 de ribaunt ile oynadı.