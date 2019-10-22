Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta mücadele eden Karamürselspor, Lüleburgazspor deplasmanında 100’e yakın taraftarı ile destek gördü. Bu maç öncesinde Karamürselspor’un tribün sorumlusu Serkan Akdoğan, Lüleburgaz tarafına ilçenin sembolü olan Karamürsel Sepeti hediye etti ve sepetin içine de İzmit’in meşhur pişmaniyesini doldurdu. Kırklareli temsilcisi Lüleburgazspor Kulübü jestinden ötürü Akdoğan’a ve Karamürselspor taraftarına teşekkür etti.
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Lüleburgazlılara “Meşhur” hediye
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta mücadele eden Karamürselspor, Lüleburgazspor deplasmanında 100’e yakın taraftarı ile destek gördü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz