Oryantiring Yarışı Ormanya Etabı nefes kesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce KartepeUzuntarlaOrmanya Doğal Yaşam Parkı’nda önceki gün başlayan 26 kategerideki yarışmaya, Türkiye’den 98 kulüp ile birlikte Bulgaristan, Letonya, Macaristan ve Fransa’dan bin 122 sporcusu katıldı.

KUPA VE MADALYALARI TAKDİM EDİLDİ

Türkiye 1.Kademe Oryantiring Şampiyonası’nın ilk günü Kartepe Uzuntarla Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda yapıldı. Sporcular, etaplarda belirlenen hedefleri ellerindeki harita ve pusulalarla bulmaya çalıştığı Kartepe Uzuntarla Ormanya Doğal Yaşam Parkı’ndaki Türkiye 1.Kademe oryantiring yarışması Kupa ve Ödül Törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Bölge Koordinatörü Nihat Abiş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintirmar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Başkanı Ali Bilgi, sporcular ve halk katıldı.

KOCAELİ MARKA BİR KENT

Ödül dağıtım töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmaları bölümünde kürsüye gelen Türkiye Oryantiring Federasyon Başkanı Hacer Akgüz, Kocaeli’nin bu tür sporlar için çok uygun bir şehir olduğunu belirtti. Şampiyonanın gerçekleşmesindeki desteklerinden dolayı ilgili kurumlara teşekkür eden Akyüz, "Burada güzel bir gün geçirdik ve gördük ki Kocaeli’de bu spor ve başka sporlar için de çok müsait bir yer. Yaklaşık 4 bin sporcunun katılacağı 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası (JWOC 2020), 26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonla Kocaeli’nin hem marka bir kent olarak tanınmasına vesile olacak, hem de turizm ve sportif anlamında çok ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Şimdiden buradan davet ediyorum" dedi.

HEPİNİZE BAŞARILAR DİLİYORUM

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akgüz konuşmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, marka şehir Kocaeli’nin her yönüyle mükemmel bir şehir olduğunu vurgulayarak her türlü sporun yapılmasına müsait bir bölge olduğunu ifade etti. Çakmak, “Sporcular, UzuntarlaOrmanya Doğal Yaşam Parkı’nda belirlenen hedefleri ellerindeki haritalar yardımı ile bularak yarışmayı tamamladılar. Sizleri her zaman şehrimizde misafir etmekten memnuniyet duyarız. Sizleri çtebrik ediyorum. Dinamik bir Türkiye için spor yapmak, lisanlı sporcu olmak çok önemli. Oryantiring çok planlı ve stratejik bir spor. Yani hem zekânın hem dinamizmin bir arada olduğu bir spor. Bu spor dalı milletimizin ve ülkemizin geleceği açısından da çok önemli bir spor dalı. Bu vesile ile Başkanımız Tahir beyle beraber hepinize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katkılarından dolayı Federasyon Başkanı Akgüz protokol mensuplarına plaket vererek teşekkür etti. Plaket takdiminin ardından ödül törenine geçildi ve birinci gün yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Türkiye 1. Kademe Oryantiring Yarışı, Gebze Merkez Kent Meydanı etrafında Sürat Mesafe Yarışı mücadelesinin ardından “Ödül ve Kupa Töreni”nin tamamlandı.