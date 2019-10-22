Öğretmenler parkeye bastı

Türkiye Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Bayan ve Erkek Voleybol maçları, İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda başladı. Şampiyona toplam 5 gün sürecek

HEDEF: TÜRKİYE ŞAMPİYONASI…

İlk gün 2 maç oynandı. Dün de ikinci maçlar tamamlandı. Bugün yine gündemde 2 maç var. Muammer Dereli Spor Salonu’nda oynanacak ilk maç saat 11.00’de başlayacak. Bayanlarda 5 takım, erkeklerde 7 takım mücadele ediyor. Türkiye İl Birinciliğine, ilimiz şampiyonu olacak ilçe takımı katılacak. Bölgelerde birinci olan takımlar, Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek. Günün ilk maçında, Derince İlçesi, Körfez İlçesi’ni, ikinci maçta ise İzmit İlçesi Çayırova İlçesi’ni 2-0 yenmeyi başardı. Cuma günü final maçı oynayacak takımlar içerisinde şampiyon olan erkek ve bayan takımları, ilimi temsil etmeye hak kazanacak.

DERİNCE İLÇESİ: 2

KÖRFEZ İLÇESİ: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEM: Selim Gülhan ***

DERİNCE İLÇESİ: Sibel Güldağ ***, Sümran Kaya Hikmet ***, Müjgan Sevgier ***, Filiz Günaydın ***, Derya Göktürk ***, Dilay Doğan ***, Gülşah Gaygusuz ***, Esra Erol Gün ***

KÖRFEZ İLÇESİ: Derya Karakaş **,Elif Erenoğlu **, Gönül Efe **, Pınar Soylu **, Suna Yılmaz **, Büşra Demir **, Sıddıka Nur Ergün **

SETLER: 25-15.25-10

İZMİT İLÇESİ: 2

ÇAYIROVA İLÇESİ: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEM: Selim Gülhan

İZMİT İLÇESİ: Serap Sevda ***, Özlem Sırma ***, Fatma Gül Özaltın ***, Belma Ulusoy Çağlar ***, Suzan Vural ***, Elif Bahadır ***, Berna Şahin ***, Berna Cansu ***, Sevda Şahin ***, senem Kılıç ***, Sibel Bozan ***, Derya Şanlıtürk ***

ÇAYIROVA İLÇESİ: Fitnet Kılıç **, Ece Işık Bilgiç ***, Ahu Aslantürk **, Hüsniye Belgiç Yorulmaz **, Aslıhan Altıntaş **, Hatice Erdoğan ***, Elif Can **, Ayşe Apohan **, Merve Kalcu **

SETLER: 14,25-18-25

ANA OĞUL SAHAYA ÇIKTI

Alikahya Fatih İmam Hatip Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Elif Bahadır’ın 3 aylık oğlu Can Batu Bahadır, salonda ilgi odağı oldu.

AÇILIŞI MUZAFFER ÇİNTİMAR YAPTI

Önceki gün başlayan ve bu sene ilk kez düzenlenen 5 günlük Türkiye öğretmenler kupası maçları öncesi, İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda yapılan seramoni yapıldı.

ÇAYIROVA İLÇESİ TAKIMI

DERİNCE İLÇESİ TAKIMI

KÖRFEZ İLÇESİ TAKIMI

İZMİT İLÇESİ TAKIMI

PROTOKOL YERİNİ ALDI

Gençlik spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Milli Eğitim Şube Müdürü İmdat Akbaba, Okul spor şube Müdürü Turgay Bulut ve Gençlik spor Şube Müdürü Engin Yaşar ile okul spor sorumluları Mustafa Kürkan, Gürhan Öztürk açılış seramonisine katıldı.