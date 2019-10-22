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KYK dünya sularına damga vurdu

Kulübün 2007 takımında yüzen milli sporcu Ahmet Ege Önder, Amerika yolcusu. 23-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Amerika 'nın Florida eyaletinde yapılac...
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Kulübün 2007 takımında yüzen milli sporcu Ahmet Ege Önder, Amerika yolcusu. 23-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Amerika 'nın Florida eyaletinde yapılacak olan UIPM BIATHLE-TRIATHLE DÜNYA ŞAMPİYONASI’nda ülkemiz adına yarışacak sporcumuz,

Modern Pentatlon Federasyonu milli takım kafilesinde yerini aldı. Kafilede 7 sporcu, 2 antrenör ve 1 idareci bulunuyor.

SABRİ BOZCA DA MİLLİ TAKIMDA…

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu teknik kurul üyesi ve milli takım antrenörü Kocaelili Sabri  Bozca da milli takımımızla birlikte Amerika kadrosunda yer alıyor.

26-30 Haziran 2019 ayında Portekiz'de yapılan Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olarak tarih yazan sporcumuz Ahmet Ege Önder ve antrenörü Sabri Bozca, Amerika'ya uçtu. 5 gün sürecek müsabakanın ardından  milli takım kafilesi 29 Ekim tarihinde ülkemize geri dönecek.

BAŞKAN IŞIL BOZCA HAKLI GURURU YAŞADI…

Kulüp başkanı ve ay zamanda antrenör Sabri Bozca’nın da eşi olan Işıl Bozca “Sporcumuz ve antrenörü Sabri Bozca'yı, kulübümüz KYK'yı gönülden kutluyoruz.

Portekiz 'de Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcumuza ve tüm milli takım kafilemize başarılar diliyoruz. Milli sporcumuz A.Ege Önder ve teknik direktörümüz Sabri Bozca'nın ülkemiz adına  görevde olması, kulübümüz, ilimiz ve ülkemiz adına çok gurur verici. Sporcumuz haziranda Portekiz'de Avrupa Şampiyonu olarak bizlere çok büyük bir gurur yaşatmıştır. Dünya Şampiyonası’nda Ay Yıldızlı forma için yarışacak olması çok büyük bir başarı. İnşallah bu müsabakada da elinden geleni yaparak başarılarına yenisini ekleyecek” dedi.

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