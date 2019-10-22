İzmit Belediyesi gençlerin hayallerini gerçekleştiriyor

İzmit Belediyesi, ücretsiz spor kursuyla birlikte gençlerin hayallerine kavuşmasında bir basamak oluyor. Belediye yetkilileri, BESYO, Spor Liseleri, PAEM, POMEM ve PÖH sınavlarına girecek gençlerin hazırlanmasını anlamında açtığı ücretsiz spor kursuyla birlikte gençlerin hayallerine kavuşmasında bir basamak oluyor. Ağustos ayında açılan kurslardan şuana kadar 350 öğrenci yararlandı. İzmit Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu’nda yapılan kurslar büyük bir heyecan ve coşkuyla devam ediyor. Uzman antrenörler Onur Berber, Tanju Yamak ve Oğulcan Kunter eşliğinde gerçekleşen kurslara başvuru yapmak için salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 20.00’dan sonra İzmit Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu’na ders saatinde gidilmesi gerekiyor.