Candemir: 659 avukatımızın yeşil Pasaport hakkı var

Barolarda 15 yıllarını dolduran avukatların yeşil pasaport almasını öngören teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçerek yasal hale geldi. Bundan sonra, barolarda 15 yıl ve üzeri kayıtlı olarak çalışan avukatlar yeşil pasaport almaya hak kazanacak. Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir de, söz konusu yasa hakkında bilgilendirmede bulundu.

“YÖNETMELİK HENÜZ ÇIKMADI”

Uygulama yönetmeliğinin henüz çıkmadığını belirten başkan Av. Candemir, “İçişleri Bakanlığı’nın ve Adalet Bakanlığı’nın oluru ile verilebilir’ şeklindeki hüküm, her avukatın alabilmesi noktası bir engel gibi görünüyor. Nasıl bir soruşturma yapılacak bilmiyoruz. Bir nevi izin mi verilecek? Normal memurlar kıdem esasları yasaları gereğince doldurduklarında başvuru süreci ile alıyorlar yeşil pasaportu ama avukatlarda maalesef böyle bir ‘Olur’ istendi. Yönetmelikte nasıl geçecek o biz de bilmiyoruz, uygulama yönetmeliğini bekliyoruz” dedi.

659 KİŞİ UYUYOR

Kocaeli Barosu’ndan yeşil pasaport alma hakkına sahip kişi sayısı hakkında da bilgi veren Candemir, “Şu an görülen 1760 kişiden 15 yıl üzeri olarak 659 kişinin alma hakkı var. İçişleri Bakanlığı tarafından hangi açıdan oluruna tabi kılındı biz de bilmiyoruz. Zannediyorum yönetmelik çıktıktan sonra vakıf olacağız” ifadelerini kullandı.