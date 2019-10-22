Sepaş Enerji projelerini anlattı

Sepaş Enerji, enerji dünyasının kalbinin attığı Gebze Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleşen V. Enerji Verimliliği Konferansına ev sahipliği yaptı. Konferansta enerji verimliliği için örneklerle nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiği bilimsel olarak tartışıldı. Kongrede Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can, Vali Yardımcısı Osman Ekşi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi ve Sepaş Enerji Satış Direktörü Cüneyt Kılıçaslan gibi sektöre yön veren isimler katıldı.

TEMEL POLİTİKALAR

800’ü aşkın katılımcı ile gerçekleşen konferansta; enerji sektöründeki temel politikalar ve teknolojik gelişmeler incelendi. Sepaş Enerji, sürdürülebilirlik kapsamında üzerine çalıştığı ve hayata geçirdiği projeleri anlattı. #gelecegimizenerji temasıyla gerçekleşen etkinlikte; uzmanlar tarafından ‘Ulusal Enerji Verimlilik Eylem Planı’ değerlendirilerek, daha ileri bir noktaya taşınması için öngörüler paylaşıldı. Sepaş Enerji standı iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.