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Dün 17:16 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:48 TSİ

V. Enerji Verimliliği Kongresi faydalı geçti

Enerji dünyasının kalbinin attığı Gebze Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleşen V. Enerji Verimliliği Kongresi, enerji verimliliğinin artırılması konusunda birçok fikre ev sahipliği yaptı

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Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen V. Enerji Verimliliği Kongresi birçok kuruma ev sahipliği yaptı. Gebze Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleşen V. Enerji Verimliliği kongresinde enerji verimliliği için örneklerle nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiği bilimsel olarak tartışıldı. MMO Başkanı Murat Kürekci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen kongreye Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can, Vali Yardımcısı Osman Ekşi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Sepaş Enerji Satış Direktörü Cüneyt Kılıçaslan gibi sektöre yön veren isimler katıldı.

TEMEL POLİTİKALAR

800’ü aşkın katılımcı ile gerçekleşen konferansta; enerji sektöründeki temel politikalar ve teknolojik gelişmeler incelendi.  #gelecegimizenerji temasıyla gerçekleşen etkinlikte; uzmanlar tarafından ‘Ulusal Enerji Verimlilik Eylem Planı’ değerlendirilerek, daha ileri bir noktaya taşınması için öngörüler paylaşıldı. Sepaş Enerji standı iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

Dün 17:16 TSİ - Ekonomi

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