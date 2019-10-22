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MARKA ve Hereke Meslek Yüksekokulu işbirliği yaptı

Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslekyüksekokulu ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı arasında, kalifiye eleman yetiştirme adına hayata geçirilecek projenin tanıtımı yapıldı
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Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı arasında hayata geçirilecek, “İmalat Sanayiinde Kullanılan Yüksek Üretim Teknolojilerinin Ön Lisans Eğitim Programlarına Adaptasyonu”  başlıklı projenin tanıtım toplantısı yapıldı. Hereke Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen toplantıya Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fiğlalı, İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, İMES Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Onur Kesici, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Vekili Devrim Şavlı  ve Uzman Merve Çalhan, Eurotray firmasından Eser Kaya, Gürçelik firmasından Fatih Demirkol ve Aziz Ceylan, Kayse firmasından Yunus Özcan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“PROJE ÖNEMLİ BİR ŞANS 

Tanıtım toplantısıda değerlendirmelerde bulunan Okul Müdürü Prof. Dr. Elif Öğüt, MARKA tarafından desteklenen projenin, okulları için önemli bir şans olduğunu ifade etti. KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı da, üniversite ve sanayi işbirliğine önem verdiklerini kaydetti. Daha sonra söz alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, MARKA ve Hereke Meslek Yüksekokulu arasında gerçekleştirilen projenin önemli olduğunu vurguladı. İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, yüksek teknolojili ürünler üretilmesi gerektiğini söyledi.

PROJE RAKAMLARI AÇIKLANDI

Öte yandan toplantıda projenin bütçesine ilişkin de bilgiler verildi. Buna göre projenin maliyetinin 737 bin Türk lirası olduğu aktarılırken, projenin 75 bin lirasını öğretim elemanları ayni(“para olarak değil de mal veya hizmet olarak verilen”) katkı olarak, geri kalan kısmını ise ajans karşılayacak.  Mekatronik, Elektronik Teknolojisi ve Makine Teknolojisi programlarına her yıl kayıt olan 300 öğrenci projenin ana grubunu oluşturacak.

Bugün 17:17 TSİ - Ekonomi

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