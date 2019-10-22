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Sezer: Muhtarlar siyasetten uzak olmalı

Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi’ni ziyaretinde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, muhtarların siyasetten uzak çalışması gerektiğini söyledi
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19 Ekim Muhtarlar Günü Gölcük’te de coşkuyla kutlandı. İlk olarak Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreni’yle başlayan kutlamalar, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in Türkiye Muhtar Derneği Gölcük Şubesini ziyaretiyle devam etti. Başkan Sezer, Dernek Şube Başkanı Bilge Saral’a çiçek takdim edip muhtarlar gününü kutladı

“EL BİRLİĞİ İLE ÇALIŞACAĞIZ”

Dernek Başkanı Bilge Saral’ın ev sahipliğinde mahalle ve köy muhtarlarının yoğun katılım gösterdiği ziyarette bir konuşma yapan Başkan Sezer, “Muhtarlar kendi mahallesinde hem belediye başkanı, hem de kaymakam gibidirler. Muhtarlarımız belediye başkanı gibi seçimle gelir. Yalnız arada bir fark vardır; muhtarlar siyasetten uzak, toplum içerisinde kanaat önderi olarak görülen sevilen ve sayılan kişilerdir. Dolayısıyla; Gölcük’ün tüm mahallelerini temsil eden ve ilçemizdeki tüm hemşehrilerimizin benimsedikleri ettikleri kişilerle bir aradayız. Gölcük için el birliği ile çalışmaya devam edeceğimizi belirterek 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutluyorum” dedi.

Bugün 17:45 TSİ - Siyaset

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