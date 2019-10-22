KOSİAD, KKTC’ye iş gezisi düzenledi

Kocaeli Sanayi ve İş Adamları Derneği (KOSİAD), geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) iş gezisi düzenledi. Gezinin ilk gününde KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşme yapıldı. Tatar’dan KKTC ekonomisi hakkında bilgi alındı ve Barış Pınarı Harekâtı değerlendirildi. Başbakan Tatar, KKTC’nin turizm ve eğitim gelir kaynaklı bir ülke olduğunu, ancak ülkenin ve tüm yatırımcıların katkılarını beklediğini ifade etti. KOSİAD Başkanı Atalay Kaya, ziyarette Başbakan Tatar’a plaket takdim etti.

EKONOMİK GELİŞMELER

Günün devamında Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ile birlikte KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy makamında ziyaret edilerek, bölgesel ekonomik gelişmeler ve KKTC’nde potansiyel iş ortaklıkları gibi konular görüşüldü. Bakan Taçoy, KKTC’nin üretim destekli yatırımlara her zaman açık olduğunu özellikle belirtti.

İNŞAAT YATIRIM PROJESİ

Başbakan ve Bakanlık ziyaretinin ardından KOSİAD üyeleri, Tresmo Gayrimenkul ’ün sahibi Ünal Bilgin eşliğinde kendisinin de içinde bulunduğu Girne bölgesinde yer alan inşaat yatırım projesi ziyaret edilerek, proje hakkında bilgi alındı.

SANAYİ YATIRIMLARI

Gezinin ikinci gününde Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Asbaşkanı Metin Uluğ, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Bulancak, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genel Sekreteri Doğa Dönmezer,KOSİAD üyelerini ağırladı. Görüşmelerde KKTC’ne yapılabilecek sanayi yatırımları, Organize Sanayi Bölgesi kurulabilmesi ve Türkiye’de bulunan teknoparklardan KKTC’nin nasıl faydalanabileceği konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

KÜLTÜREL YAPI KEŞFEDİLDİ

Günün devamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Semral Erel ve yönetim kurulu, KOSAİD heyetini konuk etti. Ziyarette KKTC’nin üretim yapabilecek yatırımcılara ihtiyacı olduğu ve bu tür üretim yatırımlarının ada ekonomisine çok katkı sağlayacağı teması öne çıktı. KOSİAD heyeti, ikinci günün kalan kısmında Lefkoşe turu ile Kıbrıs tarihini ve kültürel yapısını keşfetmek imkânı bulundu, günün akşamında düzenlenen gala yemeği ile KKTC gezisi sona erdi.

KKTC GEZİSİNE KATILAN HEYET

KOSİAD YÖNETİMİ;

Başkan Atalay KAYA (Kocaeli Kaya Satış ve Paz. A.Ş.),

Başkan Yrd. Mert PEKDEMİR (Pekdemir İnşaat Taah. Ve Tic. A.Ş.),

Genel Sekreter Birol BOZKURT (Evren Zincir İmalat Mak. San. ve Tic. A.Ş.,

Yönetim kurulu Üyesi Erkan KARACAN (Erkan Karacan Mimarlık Ltd. Şti.),

KOSİAD ÜYELERİ;

Volkan YILMAZ (Kocaeli Yılmazlar Oto.Ltd. Şti.),

Korkut ÖZ (Öz Şirketler Grubu),

Tolga AYSEL (Aysel İnş. Taah.San.Tic.Ltd.Şti.),

Fuat BİÇİCİ (Tanktes San.Tic.Ltd. Şti.),

Mehmet Akif ŞEN (Özşen Matbaacılık Sanati Ltd.),

Mustafa KAYA (Kayalar Müh. Yapı A.Ş.),

Nihat BALTA (CMS Çelik Konst.Mak.Met.San.Tic. Ltd. Şti.),

Tekin URHAN (CRYOCAN),

Sadi AKÇELİK (Haseller Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti.),

Ahmet Naci MADENUS (Yiv Tour Turizm)

MİSAFİRLER;

Tuna AYSEL (Aysel İnş. Taah.San.Tic.Ltd.Şti.),

Mehmet BAŞOL (Başolsan Mak.San.ve Tic.Ltd. Şti.),

Yücel GÜL (Gültaş Hafriyat Nak.İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.),

Sait ERTUĞ (Kolsan Kocaeli Lastik San. A.Ş.),

Barış YAVUZ (Yavuz Hukuk Bürosu)