Milli Eğitim, İsmail Amasyalı’yı üzdü

Kocaeli Eski DYP Milletvekili İsmail Amasyalı, 2015 yılında hayatını kaybeden yeğeni Füsun Erdemir’in adına Darıca Öğretmen Füsun Erdemir Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile aynı okulun bünyesinde eşi Özgül Amasyalı adına Çok Amaçlı Spor Salonu’nu restore ettirmişti. Amasyalı, Vali Hüseyin Aksoy’a bir mektup yazarak, protokol olmasına rağmen çok amaçlı spor salonundan eşinin isminin kaldırıldığını ve çeşitli uygulamalarla protokol dışına çıkıldığını söyledi.

“VELİLER GÖRÜŞMEYE GELDİ”

Okul velililerinin, sıkıntıları paylaşmak için kendisine başvurduğunu söyleyen Amasyalı, “19 Ekim Cumartesi sabahı Darıca’daki evime Füsun Erdemir okulu velilerinden bir grup benimle görüşmeye geldi, şikayetlerini dinledim.İlçe Milli Eğitim müdürlüğü ve okul müdürlüğünün yasa dışı faaliyette bulunarak yardım talebi altında firmalardan para tahsil edildiğini, geçmişte tarafımdan yapılan kütüphaneye para tahsil edilen şirketin ismi plaketinin asıldığını, okulun kullanım gayesinden çıkartılarak ve dersliklerin bozularak okulun önemli bölümünün Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce işgal edildiğini bilgisini aldım” dedi.

“EŞİMİN ADINI İNDİRDİLER”

Mektubuna devam eden Amasyalı, “Binanın ön yüzünde Öğretmen Füsun Erdemir levhası dururken arka yüzüne Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü levhasının asıldığını, arka kısmının farklı renge boyandığını, Eşim Özgül Amasyalı adını taşıyan çok amaçlı salon yazısının duvardan indirildiğini, salon içerisi için yaptırdığım ve monte edilen 500 adet sinema koltuklarının yerinden sökülerek başka yerlere nakledildiğini, salon içerisine kolonlar arasına duvarlar örülerek kapatıldığını, tavanlara lüks ışıklandırma ve dekorasyon işlemlerinin gerçekleştirildiğini, İlçe Milli Eğitim Müdürü için makam odaları ve toplantı salonlarının yapıldığı, halı döşenmek üzere halı getirildiğini öğrendim” ifadelerini kullandı.

“HEMEN OKULA GİTTİM”

Velilerin kendisine verdiği bilgilerden sonra hemen okulun yolunu tuttuğunu anlatan Amasyalı, “Anında okula gidip okul müdür yardımcılarına durumu bildirdim. İhbar edilen hususları yerinde inceledim. Okul müdür yardımcısının yanından okul müdürünü cep telefonundan arayarak iddiaların doğruluğunu teyid ettim. Müdür ilgili şirketten 20.000 TL karşılığında kütüphane kapısına bağış şiltinin asıldığı bilgisini aldım. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yaz sonunda salon inşaatına başladığını, amaçları için kullanılmak üzere salon koltuklarının sökülüp götürüldüğünü, okulun amaçları doğrultusunda kullanılmayacağı hususunun ilçe milli eğitim müdürü tarafından talimatlandırıldığını okul müdürü ve yardımcılarından dinledim” diye konuştu.

“KAYMAKAM DİLEKÇE İSTEDİ”

Darıca Kaymakamı’nın kendisinden konu hakkında dilekçe istediğini aktaran Eski Vekil Amasyalı, “Okuldan ayrılarak önce Darıca kaymakamı Ömer Bey’i aradım. Sayın Kaymakam, “ tüm işlemlerden bilgisinin olmadığını kendisine dilekçe ile başvurmam halinde inceleyeceğini” bildirmiştir. Ardından İl Milli Eğitim Müdürümüzü cep telefonundan aradı, okul içerisine yapılan kütüphane ile alakalı ve zat-ı alinize yazdığım diğer hususları onunla da paylaştım, doğruluğunun teyidini aldım. Sonra zat-ı alinizi arayarak telefonla özet bilgi sundum” dedi.

“SİYASET OKULLARA GİRMEMELİ”

Amasyalı mektubu şu sözlerle bitirdi; “Siyasetin okula, kışlaya ve camiye girdiği durumlarda devlet çöker ilkesi ile söylenenlerin tamamının incelenmesini, yolsuzluk usulsüzlük ve bir hakkın gaspına sebebiyet verenler, protokol gereklerini ihlal edenler hakkında idari ve adli işlemlere başlanmasını TBMM İç Tüzüğünün 167.nci maddesi ve Dilekçe Kanunu ve Bilgi Edinme yasası gereği tarafıma yazılı bilgi verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.”

‘İSİM DEĞİŞMEYECEK’ MADDESİ VAR

Öte yandan İsmail Amasyalı ve Ercan Topaca arasında 2015 yılında imzalanan protokolün de ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre, İsmail Amasyalı ve Topaca’nın imzaladığı protokolün 5’nci maddesinde, “Okul ve Çok Amaçlı Spor Salonu’na verilecek hayırseverina adı değiştirilmeyecek ve bu isme başka isim eklenmeyecektir” ibaresi yer alıyor. Ancak Amasyalı’nın eşi Özgül Amasyalı’nın eşinin isminin yer aldığı tabela, Çok Amaçlı Spor Salonu’nun kapısından indirildi.