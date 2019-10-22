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‘Nuri Çağlar’a Vefa Gecesi’ düzenlendi

Akça Koca Kültür Platformu Kardiyolog Dr. Nuri Çağlar için Vefa Toplantısı düzenledi
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1999 yılında Acıbadem Hastanesi Kardiyololoji Bölümünü kuran Dr. Nuri Çağlar için “Günümüze ve Geleceğe İz Bırakan, Gönül Adamı Dr. Nuri Çağlar’a Vefa toplantısı” düzenlendi. Emex Otel’de gerçekleştirilen, Akça Koca Kültür Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar’ın sunup yönettiği program Nuri Çağlar’ın torunları Hanzade Çağlar ile Ömer Kerem Çağlar’ın kemanları ile seslendirdiği şarkılarla başladı. Torunlarının gösterisinden sonra Eğitim ve Grafik Tasarımcısı Tupçe Öztürk’ün hazırladığı Nuri Çağlar’ın hayat hikayesi izlendi.

“VEFAYI HAK EDİYOR”

Programda konuşan Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu,“ Dr. Nuri Çağlar ağabey yıllardır her türlü sağlık problemimiz de bilgi ve tecrübesinden istifade ettiğimiz bir büyüğümüz. Vefayı da hak eden bir insan. Bu akşam anma toplantısına teşrif edenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi. Daha sonra Akça Koca Kültür Platformu’nun hediyesini, Platform Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ayşe Zeynep Turan, Dr. İsmail Çapçı, Çevre Yüksek Mühendisi Banu Çevikel, Dr. Yunus Özen, Kimyager Ayşegül Karakadılar ve Dr. Fatma E. Taşolar verirken, plaketi de Platform Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar ve e. Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya takdim etti.

Bugün 17:31 TSİ - Yaşam

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