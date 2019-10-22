İzmit’in göbeğinde olacak iş değil

İzmit’in göbeğinde çekilen görüntülerde, yaşı çok küçük olan bir çocuğun annesinin de bilgisi olmasına rağmen, duygu sömürüsü yapılarak, çalıştırıldığı görülüyor. İzmit merkezde bulunan Yeni Cuma Parkı’nın hemen ön tarafında yer alan Ayakkabıcı Sandalyeleri’nin önünde oturan çocuk, kendisine verilen üflemeli çalgıyı çalarak, yoldan geçen vatandaşlardan para topluyor. Yol üzerinde yürüyen vatandaşların çocuğu görmesi üzerine olay yerine gelen anne, niyetlerinin çocuklarını çalıştırmak olmadığını belirtse de, polis ekipleri olaya müdahele ederek çocuğu olduğu yerden kaldırdı. Aileye de uyarıda bulundular.