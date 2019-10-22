SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi

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İzmit SEKA Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastalar, Atatürk büstünün önündeki çöp kutusu nedeniyle tepkilerini dile getirdiler. ‘Çöp kutusunu koyacak başka yer yok mu’ diye soran vatandaşlar, mevcut durumun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık olarak algınabileceğini söylediler. Hastalar, çöp kutusunun Atatürk büstünün önünden kaldırılarak, başka yere konulmasını talep ediyor.