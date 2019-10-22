İzmit SEKA Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastalar, Atatürk büstünün önündeki çöp kutusu nedeniyle tepkilerini dile getirdiler. ‘Çöp kutusunu koyacak başka yer yok mu’ diye soran vatandaşlar, mevcut durumun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık olarak algınabileceğini söylediler. Hastalar, çöp kutusunun Atatürk büstünün önünden kaldırılarak, başka yere konulmasını talep ediyor.
Bugün 20:55 TSİ- Gündem
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi
İzmit SEKA Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastalar, Atatürk büstünün önündeki çöp kutusunun neden konulduğunu sordu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz