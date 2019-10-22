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'Böyle bir durumla anılmak bizi üzdü'

SEKA Devlet Hastanesi, bir vatandaşın ihbarı sonrasında yayınlanan Atatürk büstü haberi ile ilgili açıklama yaptı. Hastane yöneticileri, böyle bir olayla gündeme gelmenin üzücü olduğunu dile getirdi
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SEKA Devlet Hastanesi yönetimi, söz konusu çöp kutusunun temizlik yapılırken Atatürk büstünün altına konduğunu ve kutunun asıl yerinin Atatürk büstünün altı olmadığını duyurdu.

"ATA'YA ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e özel önem verdiklerini ve tüm büstlerin yenilendiğini kaydeden hastane yönetimi, ortaya çıkan durum nedeniyle üzüntü duyduklarını aktardılar.

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