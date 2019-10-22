'Böyle bir durumla anılmak bizi üzdü'

SEKA Devlet Hastanesi yönetimi, söz konusu çöp kutusunun temizlik yapılırken Atatürk büstünün altına konduğunu ve kutunun asıl yerinin Atatürk büstünün altı olmadığını duyurdu.
"ATA'YA ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e özel önem verdiklerini ve tüm büstlerin yenilendiğini kaydeden hastane yönetimi, ortaya çıkan durum nedeniyle üzüntü duyduklarını aktardılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz