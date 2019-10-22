Bugün 22:23 TSİ - Gündem

'Böyle bir durumla anılmak bizi üzdü'

SEKA Devlet Hastanesi, bir vatandaşın ihbarı sonrasında yayınlanan Atatürk büstü haberi ile ilgili açıklama yaptı. Hastane yöneticileri, böyle bir olayla gündeme gelmenin üzücü olduğunu dile getirdi