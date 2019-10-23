Başiskeleliler isyan etti

Başiskele Yeniköy’de bulunan Kent Konut Kirazlıkent Sitesi’nde oturan vatandaşlar, uzun yıllardan bu yana yollarının karanlık olması ve ulaşıma elverişli olmaması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirdiler. Önceki dönem Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın yolun yapımı için bölge halkına söz verdiği ancak şu ana kadar yol ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığı öğrenildi.

TAHİR BAŞKANA DA GİTTİ

Mahalle sakinleri, yolun mevcut durumunu, ‘Alo Başkan’ hattından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a da attıklarını ve yetkililerden, yolun kısa bir zaman içerisinde yapılacağına dair bilgi aldıklarını söylediler. Ancak yine yolda herhangi bir çalışmada bunulmaması, Yeniköy Kirazlıkent Sitesi sakinlerini çileden çıkardı.

1000 KİŞİ YAŞIYOR

Sitede 1000 kişiye yakın insanın yaşadığını belirten vatandaşlar, yolda yürüyecek kaldırımın bile olmadığını belirttiler. Geceleri arabaların ilerlemekte zorlandığını ve bunun da kaldırım yerine yolda yürüyen yayalar için hayati tehlike oluşturduğunu söyleyen Yeniköy Kirazlıkent Sitesi sakinleri, yetkilileri konu hakkında çözüm bulmaya davet etti.