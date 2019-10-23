"Kadınlara evde istihdam sağlayın"

20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, geçtiğimiz günlerde, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kullandığı, "Kadının hukukunu Avrupa’da arayanlar ahmaktır; ne zaman pezevenkliği siz medeniyet yaptınız" ifadeleriyle tartışılmıştı. Yılmaz, dün de sosyal medya hesabından başka dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

"KADINA EVİNDE İSTİHDAM SAĞLAYIN"

şevki Yılmaz, kadınların çalıştırılmaması gerektiğini vurguyalayarak, "Devletleri yıkmanın en kolay yolu aileyi yıkmaktır! Aileyi çökerten ahlaksızlıklardan ailemizi, nesillerimizi ve toplumumuzu korumak zorundayız. Ailede huzur, istikbal ve istikrar varsa devlet güçlüdür! Kadına işyerinde değil, evinde istihdam sağlayın" dedi.

"ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR"

Yılmaz, başka bir paylaşımında ise, "Allah'ı Hayatımızın her anına karıştırmazsak gerçek Mü'min olamayız!Sokakta Allah'ın dediği olur, Evlerimizde Allah'ın dediği olur, Devletimizde Allah'ın dediği olur,

Mahkemelerde ancak ve yalnızca Allah'ın dediği olur! Ancak Allah'a dönersek toplum huzur bulur!" diye konuştu.