Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:30 TSİ- Gündem G: Bugün 09:40 TSİ

"Kadınlara evde istihdam sağlayın"

20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmemişti. Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir başka açıklama yaptı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, geçtiğimiz günlerde, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kullandığı, "Kadının hukukunu Avrupa’da arayanlar ahmaktır; ne zaman pezevenkliği siz medeniyet yaptınız" ifadeleriyle tartışılmıştı. Yılmaz, dün de sosyal medya hesabından başka dikkat çeken bir açıklama yayınladı. 

"KADINA EVİNDE İSTİHDAM SAĞLAYIN"

şevki Yılmaz, kadınların çalıştırılmaması gerektiğini vurguyalayarak, "Devletleri yıkmanın en kolay yolu aileyi yıkmaktır! Aileyi çökerten ahlaksızlıklardan ailemizi, nesillerimizi ve toplumumuzu korumak zorundayız. Ailede huzur, istikbal ve istikrar varsa devlet güçlüdür! Kadına işyerinde değil, evinde istihdam sağlayın" dedi. 

"ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR" 

Yılmaz, başka bir paylaşımında ise, "Allah'ı Hayatımızın her anına karıştırmazsak gerçek Mü'min olamayız!Sokakta Allah'ın dediği olur, Evlerimizde Allah'ın dediği olur, Devletimizde Allah'ın dediği olur,
Mahkemelerde ancak ve yalnızca Allah'ın dediği olur! Ancak Allah'a dönersek toplum huzur bulur!" diye konuştu.

Bugün 09:30 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(3)
03

hakan - Allah allah deyip bize dünyalıkla işiniz olmasın diyor kendi gayri menkul ve parası nekadar var bir açıklarmı hani kefenin cebi yoktur diyorya

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ekim 10:39
01

Osman - Bize akıl verene bakarmısınız.....

Bu adamla aynı memlekette yaşadığım için utanıyorum, bu salak böyle konuşmalar yaparak gündemde kalmaya çalışıyor ama kimse nin umurunda bile değil bu yobaz gerizekalı

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 23 Ekim 09:46
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat! mask
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat!
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi mask
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi! mask
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi!
Büyükşehir'den KOÜ’ye ilginç teklif! mask
Büyükşehir'den KOÜ’ye ilginç teklif!
İzmit’in göbeğinde olacak iş değil mask
İzmit’in göbeğinde olacak iş değil
Sarı: İşçilerimiz rahat olsun, toplu sözleşmede çıtayı düşürmeyeceğiz mask
Sarı: İşçilerimiz rahat olsun, toplu sözleşmede çıtayı düşürmeyeceğiz
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat! mask
Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat!
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar mask
İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu mask
MHP Darıca İlçe Başkanı kendini vurdu
Yazıklar Olsun! 1-0 mask
Yazıklar Olsun! 1-0
Deprem kahininden korkutan uyarı! mask
Deprem kahininden korkutan uyarı!
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi! mask
Kocaeli'de aç kalan ayılar araçların önüne indi!

GALERİ

Felaket gece kameralarda mask
Felaket gece kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL